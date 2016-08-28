Тегеран, 29 августа, 2016, 02:57 — ИА Регнум. Вашингтон не желает признавать за Ираном право на самооборону, и поэтому американские власти пытались помешать ИРИ получить российские зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, пишет Trend.

mil.ru С-300

Он отметил, что С-300 — оборонительное, а не атакующее оружие. И все равно США сделали все, чтобы лишить Иран этих зенитных комплектов, подчеркнул Хаменеи в ходе посещения базы ПВО. Иран находится перед лицом врага, не признающего право на защиту народа. Так как напасть на беззащитное государство гораздо проще, чем на обороняемое. Враг должен понимать, что в случае нападения получит сильный отпор, заявил верховный лидер Ирана аятолла.

Напомним, что в 2010 году Дмитрий Медведев, занимающий тогда пост главы РФ, наложил на Иран эмбарго на поставку С-300. Сделано это было в рамках указа о выполнении резолюции Совбеза ООН об ограничении поставок Ирану наступательных вооружений. Эмбарго отменил в апреле 2015 года президент России Владимир Путин, обосновав свое решение значительным прогрессом по иранской ядерной программе. Так, контракт на поставку в ИРИ российских зенитных ракетных систем С-300П вступил в силу осенью прошлого года.

Напомним, что в апреле 2016 года США выразили свой протест по поводу продажи Россией Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300, о чем заявлял официальный представитель госдепартамента Джон Кирби. Он подчеркнул, что Вашингтон всегда выступал против поставок российских С-300 Ирану, и теперь будет продолжать внимательно следить за ситуацией.