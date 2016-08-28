Вена, 29 августа, 2016, 02:33 — ИА Регнум. В воскресенье, 28 августа, в Вене в аэропорту Швехат были отменены десятки рейсов в связи с техническими проблемами. Об этом стало известно из сообщения на сайте аэропорта.

Венский международный аэропорт

В заявлении говорится, что технические проблемы связаны с передачей информации о планах полетов между Евроконтролем и австралийским управлением воздушного движения. Что и стало причиной задержки и отмены рейсов.

28 августа пришлось отменить более тридцати рейсов и отложить еще более десяти, отмечается в сообщении перевозчика. Планировалось, что большую часть проблем удастся решить к вечеру воскресенья. Однако некоторые трудности могут коснуться и рейсов от 29 августа.

В связи с этим утром в понедельник будут запущены два дополнительных поезда в сторону центра Вены. Сейчас приоритетными для авиакомпании являются дальнемагистральные и чартерные рейсы.