Рим, 29 августа, 2016, 01:52 — ИА Регнум. В это воскресенье 1100 мигрантов из Ливии добрались до итальянских берегов, сообщает Reuters 29 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Сообщается, что в ходе 11 операций итальянской береговой охраны вблизи Сицилии в воскресенье, было обнаружено несколько партия мигрантов на восьми резиновых лодках, катере и двух плоскодонках. Скорее всего, путешественники плыли в Италию из Ливии. Все «спасенные» сопровождены катерами береговой охраны до итальянского берега и сейчас располагаются в лагерях для беженцев.

По последним данным Международной организации по миграции, опубликованном в пятницу, в этом году число мигрантов, которые перебрались так называемым Центрально-средиземноморским маршрутом из Африки в Италию, уже составило 105,3 тыс. человек. Более 2700 беженцев за тот же период утонули в Средиземном море, не добравшись до Европы.