Париж, 29 августа, 2016, 01:48 — ИА Регнум. Организованные желающими пересечь Ла-Манш мигрантами «джунгли» во французском портовом городе Кале необходимо перенести на территорию Великобритании. С таким заявлением на политическом митинге в Ле-Туке выступил бывший президент Франции Николя Саркози. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает британская The Independent.

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По мнению экс-президента, планирующего вновь принять участие в борьбе за пост главы государства, власти Великобритании должны выяснять отношения с желающими попасть к ним людьми на собственной территории.

«Я требую открытия центра <беженцев> в Великобритании, чтобы ее власти имели дело с ищущими убежища в Великобритании. Таким образом, Британия может делать работу, которая касается их», — заявил Саркози.

Говоря о лагере беженцев, экс-президент заявил, что его не должно быть ни в Кале, ни в каком-либо другом месте.

Кроме того, французский политик считает необходимым приостановить действие двустороннего договора между Великобританией и Францией, согласно которому миграционные службы двух стран могут вести свою работу на территории страны-партнера. Именно это соглашение, подписанное между Парижем и Лондоном в 2003 году, дало возможность британским пограничникам организовать пропускные пункты на территории Франции, благодаря чему тысячи беженцев организовали в Кале лагерь из желающих попасть на Британские острова.

По данным источника, количество мигрантов в Кале сейчас достигло 9106 человек и продолжает расти. Только за последний месяц их число увеличилось на 29%.