Чикаго, США, 29 августа, 2016, 01:32 — ИА Регнум. В пятницу, 26 августа, в США на 95 году жизни скончался последний проживавших в США ветеран Великой Отечественной войны Степан Борозенец. Он носил звание Героя Советского Союза. Борозенец умер в больнице Чикаго, сообщил 28 августа портал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

По словам представителя Чикагской ассоциации ветеранов Великой Отечественной войны, ветеран ушел из жизни без мучений, лежа в своей постели. 20 августа Герой СССР отметил свой 94 день рождения.

В американо-канадской ассоциации ветеранов воздушно-десантных войск бывших стран СССР, которая опекала Борозенца, сообщили, что похороны пройдут 30 августа. В настоящее время начали собирать пожертвования на возведение памятника Герою СССР в Чикаго.

Как сообщается, Борозенец перебрался в США в 1995 году на лечение и поселился в Чикаго. Однако он все же не менял паспорт и остался гражданином России.

На счету Степана Борозенца, около ста боевых вылетов, десятки уничтоженной военной техники и объектов противника. В июле 1944 года он получил ранение, сажая горящий самолет. Через полгода его ранили еще раз в Польше во время атаки немецких группировок, однако после этого все равно вернулся в строй. В 1945 году получил звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом героизм и мужество.