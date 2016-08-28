Прага, 29 августа, 2016, 01:05 — ИА Регнум. Чехия объяснила, почему не планирует в 2016 году больше принимать мигрантов. В рамках соглашения Евросоюза и Турции Чехия обязана разместить в стране 90 сирийских беженцев. Однако, как заявил в воскресенье, 28 августа, глава МВД Чехии Милан Хованец по телевидению, Прага этого делать не будет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Местные

По словам министра, причиной такого решения являются результаты тщательных и долгих проверок уже размещенных людей в лагерях беженцев. В сумме в течение ближайших трех лет Чехия должна принять в рамках соглашения Турция — ЕС около трех тысяч мигрантов. Однако Хованец отметил, что власти не допустят бесконтрольного приема беженцев, как это происходит в Германии.

По словам главы МВД Чехии, страна не приемлет принудительные механизмы распространения беженцев в Евросоюзе. Именно поэтому политика Германии по этому вопросу подвергается жесткой критике в Праге. Здесь считают, что ФРГ не справится с таким количеством беженцев. Напомним, что 27 августа сообщалось, что Германия до конца текущего года готова принять еще 300 тыс. беженцев.

Ранее ИА REGNUM писало, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего визита в Прагу не смогла привлечь к своей миграционной политике чешское правительство. Как объяснил премьер-министр Богуслав Соботка, Чехия не может согласиться с системой, настаивающей на обязательных квотах для распределения беженцев.

Помимо прочего глава МВД Чехии также высказал свое мнение по поводу отмены визового режима с Турцией. С точки зрения Хованца, после попытки военного переворота в стране политика властей стала непредсказуемой, и Анкара не может рассматриваться как надежный партнер для решения проблем с мигрантами.