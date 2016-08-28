Вашингтон, 29 августа, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Россия набирает мощь на арене информационной войны? В воскресенье, 28 августа, известная американская газета New York Times опубликовало материал Нила Макфаркуара, где распространение неправдивых сведений оценивается как «мощное оружие России». В качестве примера приводится Швеция.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тьфу

Речь идет о спорах по поводу вступления Швеции в Североатлантический альянс. По сведениям американского издания, шведские чиновники все чаще заявляют о потоке «искаженной и лживой информации» на просторах всемирной паутины. Например, существует мнение, что НАТО нападет на РФ с территории Швеции или разместит на территории страны ядерное оружие для тех же целей. Еще одно опасение в Швеции существует относительно того, что солдаты НАТО могут представлять угрозу для представительниц слабого пола.

Примечательно, что источник «дезинформации» установлен так и не был, что признает NYT. При этом все же отмечается, что какие-то неназванные аналитики и эксперты в разведке США и ЕС говорят, что виной всему Россия. Также туманно «источник дезинформации» выявляет шведский журналист и юрист Андерс Линдберг, говоря, что ложная информация идет «откуда-то из государственных российских СМИ».

NYT, в свою очередь, называет «сеятелями сомнений и раздора» в НАТО как «тайные методы Кремля», так и традиционные, например, агентство Sputnik и телеканал RT. По мнению издания, соответствующая деятельность призвана вызвать политический паралич. Так, главной целью российских властей, как считает издание, является ЕС, где мнение о неэффективности либеральной системы распространяется все активнее.