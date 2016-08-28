Берлин, 28 августа, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Власти Германии считают несвоевременным снятие «ограничительных мер» в отношении Российской Федерации (РФ). Об этом, как передает RT, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

torange.biz Санкции против России

«Учитывая ход реализации «Минска», к сожалению, нет», — сказала Меркель, отвечая на вопрос о том, не пора ли отменять санкции против РФ.

Канцлер ФРГ добавила, что переговоры по снятию «ограничительных мер» в отношении РФ могут начаться сразу после того, как «мы продвинемся в реализации минских договорённостей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

США и ЕС ввели «ограничительные меры» против российских физических лиц и компаний, а затем — в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из стран, которые применили санкции против РФ.