Донецк, 28 августа, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Двое мирных жителей погибли от выстрелов украинского снайпера на западной окраине Донецка. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Frank Morales R Траурная свеча

По его словам, властям ДНР стало известно о гибели второй женщины в Петровском районе Донецка — мирную жительницу застрелил украинский снайпер на улице Марка Озерного.

«Таким образом, число погибших мирных жителей за сегодняшний день составило 2 человека», — уточнил заместитель командующего.

При этом Басурин добавил, что обе трагедии были спланированы силами спецопераций ВСУ в день празднования Дня шахтера в ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война. ДНР и ЛНР, которые не поддержали госпереворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от украинских властей территориями. В ответ на это Киев объявил о начале «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе.