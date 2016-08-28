Украинский снайпер застрелил двух женщин в Донецке
Донецк, 28 августа, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Двое мирных жителей погибли от выстрелов украинского снайпера на западной окраине Донецка. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
По его словам, властям ДНР стало известно о гибели второй женщины в Петровском районе Донецка — мирную жительницу застрелил украинский снайпер на улице Марка Озерного.
«Таким образом, число погибших мирных жителей за сегодняшний день составило 2 человека», — уточнил заместитель командующего.
При этом Басурин добавил, что обе трагедии были спланированы силами спецопераций ВСУ в день празднования Дня шахтера в ДНР.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война. ДНР и ЛНР, которые не поддержали госпереворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от украинских властей территориями. В ответ на это Киев объявил о начале «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе.