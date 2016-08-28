Владимир, 28 августа, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Во Владимирской области состоялось официальное закрытие Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».

gov.ru Форум «Территория смыслов»

«Территория смыслов» стартовала 27 июня с тематической смены для молодых учёных и преподавателей общественных наук. В течение следующих семи смен участниками форума стали молодые политические лидеры, программисты, специалисты области межнациональных отношений, учёные и преподаватели экономических наук, медики, журналисты, руководители социальных НКО и проектов.

В рамках образовательной программы с участниками Форума встретились Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, советник Президента РФ Герман Клименко, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заместитель начальника Управления Президента по общественным проектам (c 19 августа Министр образования РФ) Ольга Васильева, Министр транспорта РФ Максим Соколов, Министр энергетики РФ Александр Новак, Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, бывший Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, руководитель фракции Компартии в Государственной Думе ФС РФ Геннадий Зюганов, основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский, заместитель председателя Государственной Думы РФ, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, руководитель фракции партии"Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ Сергей Миронов, посланник Генерального секретаря ООН по делам молодёжи Ахмад Альхендави, секретарь Общественной палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов, журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров, российский историк, политолог, председатель комитета Государственной думы по образованию Вячеслав Никонов, писатель, философ, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, автор и ведущий интеллектуальной телеолимпиады для старшеклассников «Умницы и Умники» Юрий Вяземский и другие.

Основной фокус образовательной программы «Территории смыслов» в этом году был направлен на решение практических задач. Участникам каждой смены было предложено выполнить задание в формате практикума. Такой подход позволил в наиболее полном объеме раскрыть профессионализм всех участников Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», а также подготовить материалы для использования в профильных организациях.

Так, участники I смены разработали 50 адаптированных для школьников (9−15 лет) методических пособий для проведения интерактивных уроков о значимых исторических событий Второй мировой войны, которые были переданы «Российскому движению школьников» для дальнейшего распространения по регионам и внедрения в школьные программы.

Участники II смены разработали 5 комплексных программ мероприятий по реализации государственной молодёжной политики, а молодые специалисты в IT-области за неделю создали 50 проектов по вовлечению граждан России и отдельных регионов в эффективное и грамотное использование доступных интернет-услуг, соответствующих их запросам, адекватно заменяющих оффлайн-услуги и улучшающих качество жизни в целом.

Практический блок четвёртой смены включил в себя формирование концепции празднования Дня Народного Единства (4 ноября) в рамках реализации стратегии национальной политики.

Совместная работа бизнесменов, экономистов и финансистов на пятой смене Форума была направлена на разработку дорожный карты для молодого предпринимателя, которая сможет стать помощником в запуске и развитии бизнеса, а также подготовку рекомендаций по стимулированию предпринимательства в молодёжной среде.

В течение недели молодые медики формулировали общее видение развития системы здравоохранения в России на ближайшие годы и разрабатывали программу возможных мероприятий для стимулирования модернизации отрасли.

Молодые руководители социальных НКО и проектов на VII смене Форума разрабатывали комплексы механизмов по привлечению НКО к оказанию социальных услуг. А молодые журналисты создали 50 концепций и промо-роликов молодёжных передач для интерактивного онлайн-СМИ.

Участники форума в рамках практикума получили не только опыт командной работы, наработали навыки проектирования, мозгового штурма, анализа информации, но и по итогам защиты лучшие были награждены различными курсами повышения квалификации, стажировками, программами обучения.

Одним из ключевым пунктов программы стал очный этап Всероссийского конкурса молодёжных проектов — «Конвейер проектов». В течение восьми смен 1253 человека представили свои идеи экспертам. По итогам «Конвейера проектов» 244 участников форума получили рекомендации на получение грантов в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Общий грантовый фонд составил 49,1 миллионов рублей.

В рамках «Территории смыслов» в 2016 году прошёл ряд значимых событий. В том числе, 6 июля Федеральное агентство по делам молодежи России в лице руководителя ведомства Сергея Поспелова и Министерство спорта и молодежи Ирана в лице Заместителя министра спорта и молодежи по вопросам молодёжной политики Исламской Республики Иран Мохаммадрезы Ростами в присутствии молодых депутатов и политических лидеров подписали меморандум о взаимопонимании в сфере молодежного сотрудничества.

В рамках третьей смены «Территории смыслов» прошел отбор в магистратуру Университета «Иннополис»: 4 молодых программиста успешно справились со всеми испытаниями и получили гранты, покрывающие полную стоимость двухлетнего обучения в магистратуре, которая составляет 2,8 миллионов рублей.

8 августа на площадке форума состоялся учредительный съезд Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики».

Ряд акций в поддержку Паралимпийской сборной России, отстраненной от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, был инициирован участниками «Территории смыслов», в том числе было направлено более 500 писем поддержки для спортсменов в Паралимпийский комитет России и письмо с просьбой изменить решение об отстранении российской сборной в Международный паралимпийский комитет.

Помимо этого, молодые специалисты озвучили несколько важных инициатив, которые были приняты в разработку профильными учреждениями. Участники III смены в рамках семинарских занятий внесли предложения в декларацию «Развитие цифрового образования: от гонки вооружений к гонке образований». Также они предложили создать реестр онлайн-курсов по IT-наукам, идея была поддержана советником Президента РФ, председателем Совета ИРИ Германом Клименко.

На встрече с участниками Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов», которая прошла 15 июля, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров выразил желание не ограничиваться полуторачасовой встречей и оставаться на связи с молодыми IT-специалистами. В результате этой инициативы была создана дискуссионная онлайн-площадка в Telegram’e. Теперь у молодых программистов есть возможность напрямую задать вопрос министру, озвучить актуальную идею для IT-отрасли и быть уверенным, что его предложения будут услышаны.

На встрече с Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой были озвучены планы по созданию рабочей группы по определению векторов работы медицинских специалистов в Арктике, в рамках которой в её состав было предложено войти одному из участников форума.

В 2016 году изменилась и инфраструктура «Территории смыслов». Учитывая пожелания участников прошлого года, на форуме появилось несколько зон для общения и отдыха. Обновилась и спортивная площадка: она включила в себя волейбольное и футбольное поля, помост для боевых искусств, зоны ворк-аута и кросс-фита, полосу препятствий и городошную площадку. Также специально для комфортного проживания семейных пар, ставших участниками Форума, были установлены специальные домики. Напомним, что «Территория смыслов» является зоной безбарьерной среды, комфортной для проживания и нахождения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата Российской Федерации, «Роспатриотцентр» Росмолодёжи.

Форум проходит при кураторстве Управления Президента РФ по внутренней политике.