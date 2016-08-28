Уфа, 28 августа, 2016, 20:06 — ИА Регнум. В Тунис с задержкой

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22 августа для республиканских СМИ одной из главных тем стала 12-часовая задержка рейса перевозчика AzurAir из Уфы в Тунис. Воздушное судно должно было вылететь в воскресенье, 21 августа, но рейс был задержан из-за неисправности самолёта. Авиаперевозчик решил заменить воздушное судно. Из «Домодедово» прилетел новый борт. 232 туриста в понедельник, 22 августа, вылетели из аэропорта «Уфа» в Джербу (Тунис). Приволжская транспортная прокуратура проверит инцидент с задержкой рейса Уфа — Джерба.

Заемщики стареют

ИА «Башинформ» сообщило, что в Башкирии увеличилась доля кредитных заемщиков старше 50 лет. С начала года этот показатель в республике вырос на 1,4 процентных пункта — до 28,8% от общего числа заемщиков. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального бюро кредитных историй. Доля заемщиков старше 50 лет выросла практически во всех субъектах федерации, за исключением шести регионов. Самая высокая доля данной возрастной категории в общей структуре заемщиков отмечена в Чеченской Республике (35,3%), а также республиках Тува и Алтай (34% и 33,7%, соответственно). В общем рейтинге регионов по этому показателю Башкирия заняла пятое место среди 83 субъектов РФ.

Должники-рекордсмены

Газета «Республика Башкортостан» 22 августа опубликовала топ должников по налогам в Башкирии. Предприятия республики задолжали по налоговым выплатам в федеральный и республиканский бюджеты более 2 млрд рублей. Республиканский рейтинг крупных должников по налогам составили в управлении службы судебных приставов России по РБ. Лидируют в нем предприятия столицы: задолженность ООО «Пальмира» составляет более 40,5 млн рублей, ООО «Энергоинновация» — около 31 млн рублей, ООО «Регионснабинвест», имея более 18 млн рублей налоговой задолженности, замыкает тройку «лидеров».

Далее в списке должников идут ООО «Флоэма ЛТД» из Уфы с долгом в 14 млн рублей, нефтекамское предприятие АО «Интеграл», задолжавшее почти 11 млн рублей. По 9,8 и 9,5 млн не выплатили стерлитамакское ООО «Уралтогсервис» и уфимское ООО «БашУралМонолит». Еще у одного столичного предприятия — ООО «Инженерстрой» — налоговая задолженность составляет 7,4 млн, чуть меньше — 6,8 млн рублей — у ООО «Промстройподрядчик» из Стерлитамака. Замыкает десятку должников уфимское СУ-1 с 5,9 млн рублей долга. На начало августа на исполнении у судебных приставов находилось 45 тысяч 518 исполнительных производств в отношении таких должников.

Куда идут деньги за тепло

23 августа ряд СМИ сообщил, что генеральный директор ООО «Башжилиндустрия» подозревается в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, в Стерлитамаке директор ООО с февраля 2014 по апрель 2015 года полученные от населения деньги за тепловую энергию направил на нужды своего предприятия. Его действия привели к тому, что ООО «БашРТС», ООО «Стерлитамакские тепловые сети» и ООО «ЭСКБ» недополучили 117 млн рублей.

Возмущение паралимпийцев

В этот же день ИА «Башинформ» рассказало, что глава Башкирии Рустэм Хамитов назвал антигуманным решение Международного паралимпийского комитета об отстранении российской сборной от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. «Политика чистой воды! Это решение бесчеловечно! Мы самая сильная сборная!» — прокомментировала решение Арбитражного спортивного суда (CAS) о недопущении российских паралимпийцев к участию в Играх-2016 паралимпийская чемпионка из Башкирии Оксана Савченко.

На Паралимпийских играх-2016 в Бразилии в рядах сборной России должны были выступить 13 спортсменов от Башкирии. В спорте слепых это дзюдоисты Александр Парасюк и Светлана Ганиева, легкоатлеты Елена Паутова, Алексей Лабзин, Андрей Коптев, Анна Кулинич-Сорокина, Алина Самигуллина, пловцы Анна Крившина, Михаил Зимин, Артур Сайфутдинов. В спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: легкоатлет Андрей Жирнов, фехтовальщики Тимур Хаматшин, Альберт Камалов. «Где справедливость? За что нас лишили мечты?» — также возмущен пловец Михаил Зимин.

Вебкамеры и наблюдатели

Ряд СМИ 23 августа сообщил, что все участковые избирательные комиссии Уфы будут оснащены вебкамерами. Об этом на встрече с политическими партиями 23 августа заявил глава Центризбиркома РБ Хайдар Валеев. «Постановлением Центризбиркома РБ комплексы обработки избирательных бюллетеней образца 2010 года распределены по всей республике», — сказал Хайдар Валеев и добавил, что на основании нового постановления ЦИК России в городах-миллионниках, в том числе и в Уфе, в 409 участковых комиссиях будут использоваться вебкамеры. Работы по установке уже ведутся. К 18 сентября все УИК города будут оснащены системами видеонаблюдения. Международное наблюдение за подготовкой и проведением выборов депутатов Госдумы седьмого созыва в республике будут осуществлять представители ОБСЕ. В составе миссии долгосрочных наблюдателей представительница США Марша Вайнерман и делегат от Армении Оганез Казарян. В день голосования к ним присоединятся до 10 групп краткосрочных наблюдателей. Всего, по словам Оганеза Казаряна, в республике будут работать порядка 18 международных наблюдателей.

Ремонт памятника через прокуратуру

24 августа «Три шурупа» сообщили, что прокуратура Орджоникидзевского района Уфы потребовала от «Управления административными зданиями» организовать ремонт памятника архитектуры. Трехэтажное здание, построенное в Черниковке в 1950-х годах, ранее использовалось для проведения культурно-массовых мероприятий, а сейчас отдано под офисы. При этом сохранность объекта культурного наследия не обеспечивается: кладка и входная группа повреждены, штукатурка облупилась.

Минимум подрос

Ряд СМИ в этот день отметил, что в Башкирии увеличен прожиточный минимум. Во II квартале он составил 8,839 тыс. рублей против 8,691 тыс. рублей в I квартале. По основным социально-демографическим группам прожиточный минимум установлен такой: 9,363 тыс. рубля (было 9,205 тыс.) для трудоспособного населения, 7,167 тыс. рублей (7,061 тыс.) для пенсионеров и 9,108 тыс. рублей (8,856 тыс.) для детей. Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании стоимости потребительской корзины в регионе и уровня потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Хоккейные страсти

Газета «Коммерсантъ в Уфе» 24 августа рассказала, что общественная организация «Федерация хоккея Республики Башкортостан» направила на имя министра спорта России Виталия Мутко обращение, в котором просит разобраться с действиями Министерства молодежной политики и спорта Башкирии. 15 августа комиссия министерства приостановила действие аккредитации федерации. Причинами были названы поступившие в министерство обращения от руководителей хоккейных клубов «Орлан», «Горняк», «Торос», «Золотая шайба», а также «Ночной хоккейной лиги» и «Объединенной федерации хоккея Республики Башкортостан». Представители хоккейных клубов жаловались, что Федерация хоккея РБ не оказывает им поддержки: не участвует в организации соревнований, не привлекает квалифицированных судей. В «Ночной хоккейной лиге» заявили, что федерация относится к ним «неблагосклонно». Объединенная федерация хоккея РБ попросила министерство «принять меры», так как бездействие ведомства, по мнению организации, может поставить под угрозу проведение спортивных мероприятий и развитие хоккея в регионе.

Ускоренная страда

25 августа ряд СМИ сообщил, что в Башкирии на этот день собрано 2,989 млн тонн зерна, это почти в 2 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Больше всех зерна собрали хозяйства Аургазинского (105,3 тыс. тонн), Давлекановского (102,2 тыс. тонн), Илишевского (124,3 тыс. тонн), Мелеузовского (123,1 тыс. тонн), Стерлитамакского (148 тыс. тонн), Чекмагушевского (129,2 тыс. тонн) и Чишминского (103,7 тыс. тонн) районов. По данным Центра сельхозконсультирования Башкирии, по республике все зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 1,594 млн га (89%).

Дома для сирот из втрорсырья

«Горобзор» рассказал, что в Калтасинском районе республики в селе Краснохолмский по улице Ленина строят двухэтажное здание на 12 квартир для детей-сирот. Однокомнатные квартиры стоимостью 1 млн рублей строят из старого кирпича вперемешку с новым. Такое ноу-хау придумал индивидуальный предприниматель Ильдус Низамутдинов. Строители, которые возводят жилое помещение, утверждают, что старый кирпич намного прочнее и лучше нового, правда не уточняют — для кого лучше и в чем. Цокольный этаж будущего дома собран из старого кирпича, облицовка — из нового. Также Низамутдинов объяснил, что разрешение на строительство у него имеется, землю приобрел через аукцион. Местные жители рассказывают, что кирпичи, бывшие в употреблении, привозят от старых зданий колхозов. Глава администрации краснохолмского сельсовета Семен Цедилкин отвечать на вопрос, как так получилось, что в поселке строится жилье из некачественного материала, отказался.

Протесты и промплощадки

Газета «Коммерсантъ в Уфе» 25 августа отметила, что протесты населения против новых производств в Башкирии побудили власти подготовить согласованные промплощадки. Муниципалитетам и правительству Башкирии поручено подготовить перечень уже согласованных с населением земельных участков, пригодных для размещения новых производств. К формированию такого пула площадок власти побуждают протесты населения, несогласного с размещением заводов вблизи населенных пунктов. Тот факт, что в республике «нет правильно проработанной идеологии в этой части», признал накануне в своем выступлении перед членами правительства глава региона Рустэм Хамитов. В последние месяцы выступления граждан против разворачивания новых производств возле населенных пунктов прошли в Благоварском и Буздякском районах республики, где планируется строительство крупных свинокомплексов. В 2014 году протестами в пригородных поселках Уфы сопровождалось строительство деревообрабатывающего завода австрийской группы «Кроношпан» (Kronospan).

Плач по бренду

26 августа «UfaTime» сообщил, что премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов подтвердил опасения по поводу исчезновения бренда «Башнефти» в случае продажи федерального пакета. По его словам, в том виде, как предполагалось осуществить приватизацию или продажу пакета, гарантий сохранения бренда не было. Он подчеркнул, что многие поколения жителей Башкирии имеют отношение к компании, работали в ней. «Особенно ветераны писали в наш адрес очень много обращений, чтобы сохранить компанию в государственной собственности и не потерять этот бренд», — поделился премьер-министр. Ранее федеральные власти подтвердили, что пока не собираются продавать свой 50-процентный пакет акций Башнефти. До этого с просьбой отложить продажу к президенту России Владимиру Путину обращался Рустэм Хамитов.

Один из восьми

«Уфа1» в этот день сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ об отставке заместителя министра внутренних дел Башкортостана, генерал-майора полиции Вячеслава Андреева. Вместе с ним от должности освобождены еще семь генералов. Соответствующее распоряжение содержится в Указе «Об освобождении от должности, назначении на должность и присвоении специального звания в некоторых федеральных государственных органах», размещенном на портале правовой информации. Генерал Андреев работал на посту замминистра МВД Башкирии с сентября 2013 года, куда был переведен из Мурманской области. Имеет многочисленные награды, в том числе, «Почетный сотрудник МВД».

Раскаялась, но деньги не вернула

Ряд СМИ 26 августа рассказал, что 4 года реального лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей назначил Белорецкий межрайонный суд бывшей сотруднице банка, отсрочив ей наказание до достижения ее дочерью четырнадцатилетнего возраста. Она была признана виновной в тайном хищении чужого имущества, ущерб составил 4,711 млн рублей.

Как установил суд, обвиняемая работала операционистом-кассиром одного из банков в Белорецке, для пополнения семейного бюджета она оформила подложную идентификационную карту на имя другой гражданки, куда стала переводить безналичным расчетом денежные средства вкладчиков банка, которые давно не обращались в банк. Порядка 200 тыс. рублей она забрала наличными из кассы банка, подделав в расходных ордерах подпись подставного лица, а 4,5 млн рублей обналичила через банкоматы сама и при помощи своего знакомого.

В судебном заседании подсудимая вину в совершенном преступлении признала и раскаялась. Но денег не вернула. Своеобразный «рекорд» по хищению денег у родной организации поставила ранее 35-летняя бывшая операционист-кассир банка в Стерлитамаке, укравшая у банка 6 млн рублей.

Очередной курултай

27 августа ряд СМИ сообщил, что в Башкирии проходит первый съезд Всероссийского курултая башкирской молодежи. Конференция открылась в Сибае и объединила более 500 участников. Мероприятие проходит в рамках Межрегионального форума «Башкирский народ для блага и процветания России». Организаторы — Международный союз общественных объединений «Всемирный курултай башкир» и местная администрация. Форум проводится с целью укрепления межрегиональных связей и дружбы между народами, обмена опытом по сохранению и развитию национальной культуры и ценностей башкирского народа, патриотического воспитания молодежи.

«Шилка» для музея

28 августа «Комсомольская правда в Уфе» проинформировала, что в Башкирии появился музей военной техники под открытым небом. Новая экспозиция в городе Октябрьском станет продолжением реконструкции мемориального комплекса. Экспонаты уже устанавливают в парке Победы. Новая экспозиция станет продолжением реконструкции мемориального комплекса «Думы солдата». На специальной площадке уже стоит зенитная самоходная установка «Шилка». Как рассказали в мэрии Октябрьского, в целом в музей под открытым небом поступит пять единиц военной техники. Надо отметить, что у некоторых экспонатов было настоящее боевое прошлое.

BMW для олимпийцев

Ряд СМИ в этот день отметил, что уфимские чемпионы Олимпиады в Рио получат от Башкирии 1,5 млн рублей. Также спортсменам вручили ключи от белых кроссоверов BMW. Церемония награждения прошла в Кремле. Обладатели золотой медали получили BMW X6, за второе место власти наградили участников игр BMW X4, а за «бронзу» вручили BMW X3. Так, уфимские рапиристы Тимур Сафин и Артур Ахматхузин стали владельцами BMW X6.