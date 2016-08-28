Киев, 28 августа, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Волонтер и фотограф Дмитрий Муравский, который обвиняется в постановочных фото с мест боев в Донбассе, уволен с поста советника министра обороны Украины на общественных началах. Об этом сообщается на сайте украинского военного ведомства.

Philip Male Постановочное фото

«В связи с резонансом вокруг фотографий волонтера и фотографа Дмитрия Муравского, министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак принял решение уволить его с должности советника Министра обороны на общественных началах», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении военного ведомства говорится, что в Минобороны Украины ценят работу Муравского.

«В ведомстве неоднократно получали от него качественные, художественно оформленные фото, которые Министерство ни разу не позиционировало как документальные или как фото реальных боевых действий», — отмечается в сообщении.

Напомним, что коллеги фотографа и участники «АТО» в Донбассе считают фотографии Муравского постановочными. Сам волонтер настаивает, что снимки — подлинные.