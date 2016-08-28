Москва, 28 августа, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Издание отмечает, что наличие звания мастера спорта по альпинизму указано в качестве одной из регалий депутата на его персональной странице на официальном сайте КПРФ.

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Между тем, как следует из писем соответствующих ведомств и федераций, которые получил Максим Сурайкин, Валерию Рашкину никогда не присваивали звание мастера спорта по альпинизму ни в СССР, ни в современной России.

«Нет сведений о присвоении спортивного звания «Мастера спорта СССР» по альпинизму Валерию Рашкину,» — сообщили в Минспорте.

У Федерации альпинизма РФ тоже нет данных о том, что действующий депутат когда-либо получал такое звание, а также в организации не располагают данными, что он является чемпионом СССР и России по этому виду спорта.

Максим Сурайкин рассказал изданию Life, что Валерий Рашкин уже во второй раз оказывается в ситуации, когда его спортивные и научные заслуги не подтверждаются профильными структурами, ответственными за их присвоение.

«Ранее депутат Госдумы утверждал, что имеет докторскую степень, но, как выяснила проверка, его диссертация в Российской государственной библиотеке (ФГБУ РГБ) не хранится», — добавил лидер «Коммунистов России».

Отметим, что согласно информации, опубликованной на официальному сайте Валерия Рашкина, депутат является «мастером спорта по альпинизму, чемпионом России 1987 года, бронзовым призёром Советского Союза 1990 года». В официальной биографии депутата также отмечается, что он «пятнадцать раз поднимался на гору Эльбрус», и в честь «70-летия Победы в Великой Отечественной Войне он совершил очередное восхождение».

«Федерация альпинизма Кабардино-Балкарии не располагает сведениями о восхождении Валерия Рашкина, — передает Life со ссылкой официальное письмо организации, — Заявка на участие в восхождении, посвященном 70-летию Победы от него также не поступала».

Издание не смогло получить оперативный комментарий по поводу выяснившихся обстоятельств его спортивной карьеры от самого Валерия Рашкина, объясняющий, зачем действующий депутат Госдумы, декларирующий непримиримую борьбу с коррупцией и злоупотреблениями власти, приписывает себе несуществующие достижения.