Берлин, 28 августа, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Страны Европы не удовлетворены реализацией Минских соглашений по нормализации обстановки на Украине. Об этом, как передает Life.ru, заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на совместной пресс-конференции с французским и польским коллегами в замке Эттерсбург.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реализация Минских соглашений

«Дипломатические усилия, которые мы прилагаем совместно с Францией в рамках «нормандского формата», продолжаются 2 года, — сказал Штайнмайер. — Они будут, конечно, продолжены».

При этом он добавил, что страны Европы не удовлетворены и не должны быть удовлетворены «уровнем реализации Минских соглашений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война вспыхнула на территории Украины в апреле 2014 г. Донецкая и Луганская народные республики, которые не поддержали госпереворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от Киева территориями. В ответ на это власти Украины объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе.