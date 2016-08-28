Великий Новгород, 28 августа, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Военно-патриотический лагерь «Вымпел-Заручевье» в Поддорском районе Новгородской области будет закрыт завтра, 29 августа. Речь идёт не о завершении очередной смены, речь о закрытии всего проекта. Эту информацию сегодня, 28 августа, корреспонденту ИА REGNUM подтвердил инициатор создания лагеря, президент российской обувной компании Zenden, уроженец деревни Заручевье Поддорского района Андрей Павлов.

Vassilis Закрытие детского лагеря

Ранее он заявил в социальной сети «ВКонтакте», что этому решению предшествовали четыре месяца борьбы за лагерь со всеми инстанциями и контролирующими органами. «Нас ждут в новых местах. Уже есть 4−5 площадок. Даже сложно выбрать основную. Эти места в разы удобней, чем Заручевье. Мы сможем проводить смены на 200−300 человек одновременно. И это не Новгородская область», — заявил Павлов.

Он также рекомендовал руководству Новгородской области «не питать иллюзий» по поводу привлечения инвесторов в регион. «У меня много компаний и много друзей — владельцев компаний. Слава Богу, никому не посоветовал и сам через неделю ухожу», — отметил он, сообщив о штрафах финнадзора и местной налоговой «на ровном месте».

Корреспонденту ИА REGNUM Андрей Павлов подтвердил, что, действительно, одна из компаний Zenden Group, приведённая для пополнения местного бюджета, переводится в другой регион. В бюджет области она перечисляла около 100 млн рублей налога ежегодно.

Отметим, что сегодня, 28 августа, в интернете появилась петиция за отставку главы Поддорского района Новгородской области Александра Буленкова. В числе претензий к нему — рост безработицы, проблемы с водоснабжением района, «ужасное качество дорог», а также пункт о том, что «из района выдавлен крупный инвестор».

Напомним, военно-патриотический лагерь «Вымпел-Заручевье» был организован бизнесменом Андреем Павловым в Поддорском районе в 2015 году. В июле прошлого года лагерь посетил губернатор Новгородской области Сергей Митин и высоко оценил его организацию, однако в этом году, после трагедии на Сямозере в Карелии, к лагерю участились претензии со стороны различных контролирующих органов и стали звучать призывы к его закрытию из-за «труднодоступности». В начале августа лагерь решением суда по иску регионального управления Роспотребнадзора оштрафовали на 100 тысяч рублей.