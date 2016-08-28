Zenden закрывает детский лагерь и сворачивает бизнес в Новгородской области
Великий Новгород, 28 августа, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Военно-патриотический лагерь «Вымпел-Заручевье» в Поддорском районе Новгородской области будет закрыт завтра, 29 августа. Речь идёт не о завершении очередной смены, речь о закрытии всего проекта. Эту информацию сегодня, 28 августа, корреспонденту ИА REGNUM подтвердил инициатор создания лагеря, президент российской обувной компании Zenden, уроженец деревни Заручевье Поддорского района Андрей Павлов.
Ранее он заявил в социальной сети «ВКонтакте», что этому решению предшествовали четыре месяца борьбы за лагерь со всеми инстанциями и контролирующими органами. «Нас ждут в новых местах. Уже есть 4−5 площадок. Даже сложно выбрать основную. Эти места в разы удобней, чем Заручевье. Мы сможем проводить смены на 200−300 человек одновременно. И это не Новгородская область», — заявил Павлов.
Он также рекомендовал руководству Новгородской области «не питать иллюзий» по поводу привлечения инвесторов в регион. «У меня много компаний и много друзей — владельцев компаний. Слава Богу, никому не посоветовал и сам через неделю ухожу», — отметил он, сообщив о штрафах финнадзора и местной налоговой «на ровном месте».
Корреспонденту ИА REGNUM Андрей Павлов подтвердил, что, действительно, одна из компаний Zenden Group, приведённая для пополнения местного бюджета, переводится в другой регион. В бюджет области она перечисляла около 100 млн рублей налога ежегодно.
Отметим, что сегодня, 28 августа, в интернете появилась петиция за отставку главы Поддорского района Новгородской области Александра Буленкова. В числе претензий к нему — рост безработицы, проблемы с водоснабжением района, «ужасное качество дорог», а также пункт о том, что «из района выдавлен крупный инвестор».
Напомним, военно-патриотический лагерь «Вымпел-Заручевье» был организован бизнесменом Андреем Павловым в Поддорском районе в 2015 году. В июле прошлого года лагерь посетил губернатор Новгородской области Сергей Митин и высоко оценил его организацию, однако в этом году, после трагедии на Сямозере в Карелии, к лагерю участились претензии со стороны различных контролирующих органов и стали звучать призывы к его закрытию из-за «труднодоступности». В начале августа лагерь решением суда по иску регионального управления Роспотребнадзора оштрафовали на 100 тысяч рублей.