Москва, 28 августа, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Параолимпийский комитет России (ПКР) считает незаконными все решения в отношении спортсменов сборной страны, которые были дисквалифицированы с Параолимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил президент ПКР Владимир Лукин агентству «Р-Спорт».

David Pearson Флаг паралимпийских игр

«Мое мнение остается в силе — все решения, которые приняты в отношении российской команды, незаконны, — сказал Лукин. — Они были, есть и будут незаконными. И мы это дело не оставим, вот и все».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение об отстранении российских спортсменов от участия в Параолимпиаде-2016 в Бразилии.

Всего в Рио должны были поехать 267 спортсменов из РФ, но Международный параолимпийский комитет (МПК) уже начал перераспределять эти квоты по другим странам. Так, 22 путевки на Игры-2016, ранее принадлежащие спортсменам РФ, были отданы представителям США.

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