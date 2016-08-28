Мадрид, 28 августа, 2016, 18:35 — ИА Регнум. «Российский министр спорта Мутко объявил, что русские изучили детально отчет комиссии Макларена и пришли к выводу, что там много лжи и заключение, которое делает канадский юрист, также не соответствует действительности».

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

«Российский министр заявил, что в последние четыре года политика все активнее вмешивается в сферу спорта и направлена против России — кроме Олимпиады он вспомнил еще и футбол, где, по его мнению, целью коррупционного скандала, возникшего в ФИФА, было желание определенных структур на Западе отнять у России право проведения чемпионата мира 2018 года. Антироссийские санкции, наложенные из-за Украины на Россию, считает Мутко, распространяют и на спорт», — резюмирует издание.

Газета обращает внимание и на слова официального представителя СК РФ по связям с прессой Владимира Маркина, отметившего, что «до сих пор, WADA не представила конкретных доказательств использования допинга российскими спортсменами. Кроме того, мы не получили ответа на свои просьбы о правовом сотрудничестве, направленные Канаде, США и Швейцарии».

«Русские также хотят посетить офис швейцарской фирмы, изготавливающей пробирки, в которых хранятся анализы, сдаваемые спортсменами. Мутко хочет, чтобы швейцарцы ему показали, как возникают царапины на стенках сосудов, а также публично оценили качество выпускаемой ими продукции и выразили свое мнение относительно того, возможны ли манипуляции с этими емкостями, — пишет газета, предвкушая, что в скором времени мы станем свидетелями ситуации, в которой скучно не будет никому. — Российская юстиция уже заявила, что хотела бы, чтобы ей дал показания и глава WADA Крейг Риди».