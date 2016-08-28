Лондон, 28 августа, 2016, 18:24 — ИА Регнум. «Главные дипломаты России и США обсудили, как их странам работать вместе ради того, чтобы покончить с угрозой смерти, которую несет Исламское Государство (организация, запрещенная в РФ — прим. ИА REGNUM ) всему миру», — в приподнятом настроении рассказывает издание.

Жак Давид. Клятва Горациев. 1784

«По мнению Керри, сотрудничество двух стран станет ключом к уничтожению ИГ (организация запрещенная в РФ). Глава Госдепа сказал, что они с Лавровым добились ясности, продвинулись по пути к политическому решению, которое является единственным средством прекращения конфликта в Сирии, — пишет газета. — Керри заявил, что они близки с Лавровым к достижению консенсуса, но спешить с соглашением не будут, пока условия его не станут такими, чтобы полностью удовлетворяли потребностям сирийского народа и показали международному сообществу реальную достижимость результатов».

От цитирования руководителя российского МИДа издание воздержалось, по-видимому, желая таким образом подчеркнуть, что первую скрипку в процессе сближения позиции России и США играет американец.

Вознеся честь и хвалу Джону Керри, Express честно обронила в конце публикации замечание о том, что «из высказываний политиков пока невозможно понять, какими именно ходами они собираются воспользоваться, чтобы найти политическое решение сирийского конфликта».