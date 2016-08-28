Ташкент, 28 августа, 2016, 18:22 — ИА Регнум. «За всю историю независимости Узбекистана и его бессменного президента Ислама Каримова периодически возникали слухи о неизлечимой болезни лидера страны. Только за последние пять-шесть лет количество этих слухов зашкаливало. Ташкент только и успевал их опровергать», — политолог из Таджикистана Хайрулло Мирсаидов, поделился с ИА REGNUM прогнозами развития ситуации в Узбекистане.

Питер Фенди. Фридрих на троне (фрагмент). XIX век

По словам Мирсаидова, если узбекские официальные власти подтвердили слухи о том, что Каримов находится на лечении — это говорит о том, что реальная ситуация намного тяжелее, чем ее пытаются представить общественности.

«К возможному уходу Каримова политическая система Узбекистана уже готова. Преемник в лице премьера Шавката Мирзияева уже долгое время решает важные вопросы.

Империя Гульнары Каримовой (дочери действующего президента, которые некоторые политологи прочили в наследницы президента страны — прим. ИА REGNUM ) уничтожена, чтобы она не могла мешать преемнику.

Сам Каримов за последние два года максимально улучшил отношения со всеми соседями и союзниками. Он понимает, что оставлять второму президенту множество врагов опасно», — подчеркивает аналитик.

По его мнению, передача «трона» пройдет максимально гладко, без каких-либо потрясений. Что касается изменений во внешней политике, то едва ли они наступят в ближайшее время даже при условии передачи власти.

«Будет идти борьба между США и Россией относительно сближения с новым Узбекистаном. Вопрос только в том, на что пойдут эти державы, чтобы захватить эпицентр региона. В целом Узбекистан продолжит свою политику закрытых дверей и границ.

Другого выхода у Ташкента нет. Если они откроют границы, курс узбекского сома, который и так ежегодно падает на 30 — 40 процентов, рухнет и все экономические проблемы Узбекистана, которые многие годы скрывались за закрытыми границами, всплывут наружу и обезоружат Ташкент перед мировыми проблемами», — считает Мирсаидов.

По мнению эксперта, дополнительным фактором риска в Узбекистане является постоянная и напряженная борьба кланов, которые могут поднять народ и начать борьбу за власть.

Напомним, сегодня 28 августа, сайт правительства Узбекистана сообщил, что президент Ислам Каримов попал в больницу. Аналогичные сообщения были озвучены в выпусках новостей узбекских телеканалов. Подробности не сообщаются — название болезни, тяжесть состояния узбекского лидера не озвучивается. Сегодня же, агентство «Ферагана.ру» со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Ислам Каримов перенес инсульт.