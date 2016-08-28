Москва, 28 августа, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Зарубежные недоброжелатели могут использовать сентябрьские выборы в Госдуму РФ для дискредитации России. Об этом, как передают «Известия», заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на Всемирном форуме «В единстве с Россией», проходящем в Москве.

Resizia Выборы

«Через 3 недели предстоят выборы, — говорит сенатор. — У меня нет никаких сомнений в том, что для наших недоброжелателей за рубежом наша избирательная кампания, наши выборы, как бы они ни прошли, — а я абсолютно уверен в том, что они пройдут абсолютно свободно, честно, справедливо — всё равно эти выборы будут обязательно использованы, как очередной повод для того, чтобы нашу страну дискредитировать».

При этом Косачев добавил, что западные недоброжелатели дают РФ отрицательные оценки, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел в стране.

«Мы (власти РФ) видим, что объявленный Западом курс на так называемую международную изоляцию России полностью провалился», — говорит Косачев.

По его словам, антироссийский курс поддерживается группой не многочисленных государств, а «на уровне людей, живущих даже в этих странах мира …, этой конфронтации совершенно точно не наблюдается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в выборах в Госдуму VII созыва, которые состоятся 18 сентября 2016 г, примут участие 14 партий: «Единая Россия», «Коммунисты России», «Родина», ЛДПР, Российская партия пенсионеров за справедливость, «Зеленые», «Гражданская платформа», Партия народной свободы (ПАРНАС), Партия роста, «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». Выборы в Госдуму VII созыва состоятся по смешанной системе, 225 мандатов будут распределены между кандидатами от победивших партий, еще 225 — между одномандатниками.