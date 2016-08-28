Вашингтон, 28 августа, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Параолимпийский комитет США получил еще 22 лицензии на Игры-2016 в Бразилии после отстранения от соревнований представителей сборной России и перераспределения их мест. Об этом передает Sputnik со ссылкой на сообщение американской сборной.

kremlin.ru Российские паралимпийцы

«Параолимпийская сборная США на предстоящих Играх в Рио-де-Жанейро выросла до 289 атлетов за счет получения 22 лицензий, принадлежавших российским спортсменам», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Параолимпийского комитета России (ПКР) на решение об отстранении спортсменов сборной России от участия в Параолимпиаде-2016 в Бразилии.

Международный параолимпийский комитет (МПК) решил отстранить российских спортсменов от участия в ОИ-2016, на основании аналитического доклада «независимой комиссии» Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе утверждалось, что на территории России якобы существует государственная система сокрытия допинговых нарушений.

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