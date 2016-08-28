Киев, 28 августа, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Российский журналист Александр Щетинин, тело которого было обнаружено 28 августа в квартире в Киеве, предупредил своего коллегу о планируемом самоубийстве. Об этом сообщил Life.ru источник в правоохранительных органах.

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По словам источника, сотрудник СМИ за некоторое время до гибели отправил своему коллеге электронное письмо, в котором рассказал о причинах, из-за которых принял решение расстаться с жизнью.

«Электронное письмо Щетинин отправил коллеге из Украины», — уточнил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело журналиста Александра Щетинина, который являлся основателем информагентства «Новый регион», было обнаружено 28 августа в квартире в Киеве. Мужчину с огнестрельным ранением нашли его друзья, которые пришли поздравить сотрудника СМИ с днем рождения.

Щетинин сидел на стуле на балконе, рядом лежал пистолет, который, вероятно, является орудием самоубийства. Сотрудники правоохранительных органов также нашли в квартире погибшего предсмертную записку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с дополнительной правовой квалификацией «самоубийство».

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