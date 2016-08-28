Берлин, 28 августа, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль заявил, что переговоры о зоне свободной торговли между Европейским Союзом и США провалились. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Associated Press.

Elionas2 США и Евросоюз пошли разными путями

Габриэль заявил, что, по его мнению, переговоры с США о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом де-факто провалились. «Даже несмотря на то, что никто этого не признаёт», — добавил вице-канцлер.

Политик напомнил, что в результате 14-ти раундов переговоров, стороны не пришли к согласию ни по одному из пунктов соглашения о так называемом Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве.

Габриэль отметил, что результаты переговоров с США заметно отличаются от результатов заключенного ранее Евросоюзом соглашения о зоне свободной торговле с Канадой. Вице-канцлер подчеркнул, что соглашение с Канадой является более равноправным для всех сторон.