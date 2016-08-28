Москва, 28 августа, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков заявил, что зарубежные страны, которые размещают на своей территории американское ядерное оружие и элементы американской системы противоракетной обороны (ПРО), не увеличивают тем самым безопасность своей страны, а лишь повышают её уязвимость. Такое заявление Пушков сделал сегодня, 28 августа, выступая на форуме «В единстве с Россией», который был организован по инициативе фонда «Русский мир».

mark6mauno Атомная бомба

Пушков напомнил, что возможность переброски ядерного оружия США из Турции в Румынию действительно обсуждается. Такие же вопросы обсуждаются во многих странах Восточной Европы, в частности, в Польше.

«Позиция России здесь достаточно простая. Мы всегда говорили о том, что те страны, которые примут на своей территории американское ядерное оружие, страны, находящиеся в непосредственной близости от российской границы, они, тем самым, естественно, увеличивают степень своей уязвимости», — подчеркнул Пушков.

Российским властям придется принимать во внимание подобные факты при стратегическом планировании.

Напомним, ещё на заре ядерной эры, когда «холодная война» только начиналась, США разместили в европейских странах, ставших союзниками Америки по военному блоку НАТО, свои ядерные бомбы. Планировалось, что в случае начала Третьей мировой войны против Советского Союза, эти бомбы будут сброшены на советские города и промышленные центры. В частности, ядерные бомбы были размещены в ФРГ, Италии, а затем и в Турции.

После окончания «холодной войны» эти американские ядерные бомбы так и остались на территории сателлитов США.