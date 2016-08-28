Ташкент, 28 августа, 2016, 14:40 — ИА Регнум. «Президент Ислам Каримов находится на стационарном лечении» — об этом сегодня, 28 августа, сообщил сайт правительства Узбекистана.

kremlin.ru Президент Узбекистана Ислам Каримов

«По мнению специалистов, полное медицинское обследование и последующее лечение потребуют определенного времени» — подчеркивается в сообщении.

Текст о болезни главы Узбекистана крайне краток и состоит из 2 абзацев. Название болезни, а также тяжесть заболевания не сообщается. Также отсутствует информация о том степени дееспособности Ислама Каримова — кто сейчас управляет страной не известно.

Исламу Каримову сейчас 78 лет. Узбекистаном он управляет с 1989 года.

Напомним, что сегодня информагентство «Фергана.ру» со ссылкой на анонимные источники сообщило о том, что «накануне ночью Ислам Каримов, страдающий многочисленными хроническими заболеваниями перенес инсульт». По сообщению агентства «в Ташкент уже прилетели авторитетные врачи из-за рубежа, лечившие его ранее и знакомые с историей болезни узбекского лидера».