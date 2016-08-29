Липецк, 29 августа, 2016, 08:45 — ИА Регнум. В Липецке 1 сентября более 51 тысячи учеников сядут за парты в 62 школах, число учащихся по сравнению с 2015 годом возросло на 1,5 тысячи. На подготовку к новому учебному году из бюджета города, по данным мэрии, было направлено 80 млн рублей. В 2015—2016 учебном году уже 26 школ перешли на работу в одну смену, теперь к ним прибавится еще семь, а еще две частично перейдут на односменный режим. В итоге соотношение получится приблизительно одинаковым: 32 образовательных учреждения будут работать в одну смену (это 51,6% от из общего числа), 30 (48,4%) — по-прежнему в две. Полностью переход всех учебных заведений на односменный режим должен завершиться к 2025 году.

Богданов-Бельский Николай Петрович. У дверей школы. (фрагмент) 1897

Однако, как отмечает ИА REGNUM, липчан волнует не только ремонт в образовательных учреждениях и переход на первую смену. Родители пытаются с минимальными потерями для семейного бюджета найти костюмы, соответствующие всем требованиям школьной формы, благотворители помогают малоимущим семьям, а сами школьники хотят разнообразить традиционные школьные линейки.

Быть в форме — дорогое удовольствие

День знаний в первую очередь ассоциируется с нарядными школьниками, которые 1 сентября идут на линейки с цветами в руках. Однако форма, в которой ученики должны ходить не только 1 сентября, но и весь учебный год, остается самым затратным пунктом в списке того, что нужно купить школьнику к осени.

Первым за мониторинг цен на необходимые каждому школьнику к 1 сентября вещи взялось Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Форма, по их версии, состоит из сарафана, двух блузок, колготок и туфель — для девочки, для мальчика — из костюма, сорочки, галстука, ботинок и носков. К этому же набору добавили форму для физкультуры из спортивного костюма, двух футболок и кроссовок, а также комплект канцтоваров. В итоге выяснилось, что в проверенных управлением потребрынка магазинах форма для девочки обойдется в 2545 — 6749 рублей, для мальчика — 3646 — 7090 рублей, спортивную форму можно собрать в пределах 2299 — 3199 рублей, канцтовары обойдутся примерно в 1,5 тысячи, рюкзак — от 600 рублей до 1,5 тысячи. Из этого специалисты управления сделали вывод, что стоимость минимального набора к школе для девочки составляет от шести до 12 тысяч рублей, для мальчика — от семи до 12,5 тысячи.

Сами липчане к опубликованным цифрам отнеслись весьма скептически, отметив, что для исследования чиновники выбрали не слишком показательные в плане цен магазины (мониторинг проходил в магазинах «Детский мир», «Модный школьник» в ТЦ «Ноябрьский», «Мини Стиль», «Беби стиль», «Заходи» в ТЦ «Москва» — прим ИА REGNUM ). Родители уверены, что покупать самые дешевые вещи, во-первых, небезопасно из-за их состава, а во-вторых, сэкономить таким образом все равно не выйдет — некачественная вещь придет в негодность быстрее, что приведет к новым тратам. С учетом того, что эксперты Роскачества признали 80% школьных костюмов непригодными для ежедневной носки, родители считают, что лучше переплатить, но купить форму из качественных и безопасных материалов.

Собственное исследование цен в липецких магазина провела «Комсомольская правда», обратив внимание на торговые точки не только эконом-класса. Цифры журналистов отличаются от опубликованных управлением потребрынка данных: минимальная стоимость костюма для мальчика в зависимости от магазина составила от 9800 до 22 тысяч рублей. Минимальный комплект для девочки вышел примерно на том же уровне — от 10 до 20 тысяч рублей.

Собрать в школу всем миром

Так как сборы ребенка в школу обходятся родителям недешево (а средняя номинальная зарплата по региону составляет примерно 27 тысяч рублей), не у всех семей, особенно если в них несколько детей, хватает денег для подготовки к 1 сентября хотя бы «по минимуму». Для поддержки таких категорий семей организованы региональные и городские благотворительные акции.

26 августа, в регионе завершилась благотворительная акция «Учитесь на здоровье», организованная областным Центром развития добровольчества при содействии регионального управления молодежной политики. В рамках акции липецкие организации собрали канцтовары для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и собирающих ребенка в первый класс. Помощь в рамках акции получила 31 семья, — сообщает LipetskMedia.

Еще одна благотворительная акция, «Семья — семье», проводится в областном центре до 30 августа областным бюджетным учреждением «Центр социальной защиты населения по городу Липецку». Многодетным и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами и малоимущим семьям помогают собрать детей в школу, закупая для них канцтовары, школьную форму и спортивную одежду. Также администрация Липецка совместно с бизнесменами собрала 100 рюкзаков с канцтоварами для первоклассников Донецка. Подарки передаст вице-мэр Липецка Андрей Шорстов, который поедет в Донецк на День шахтера и День города.

Царскосельские лицеи для одаренных детей

Губернатор Олег Королев в интервью «Учительской газете» заявил, что в регионе будут развиваться учебные заведения для одаренных детей, созданные «по образу и подобию Царскосельского лицея». «В Липецкой области будут открыты не один, а целых два таких Царскосельских лицея, где мы надеемся возродить те заповедные традиции, в которых воспитывались Александр Сергеевич Пушкин и его друзья, составившие честь и славу императорской России», — заявил он. По словам Королева, первое учебное заведение такого типа планируется открыть уже осенью 2016 года, а работать оно будет по методикам сочинского федерального центра для одаренных детей «Сириус». Первая смена продлится две недели, а направятся туда школьники, проявляющие большие способности к физике и математике.

При этом, по данным департамента образования города Липецка, в областном центре в восьми муниципальных образовательных учреждениях с февраля 2016 года проводилась диагностика «по выявлению одаренных и высокомотивированных детей 3−9 классов». В новом учебном году начнется работа с их родителями, чтобы в дальнейшем сформировать для таких детей благоприятную образовательную среду. Для работы с одаренными детьми будут специально готовить преподавателей: по спецпрограмме под руководством профессора МГППУ, кандидата психологических наук Виктории Юркевич будут обучаться прошедшие конкурсный отбор четверо липецких педагогов из гимназии №12, школ №№ 29 и 51, центра дополнительного образования «Стратегия».

На учебу с Божьей помощью

Подготовка к учебному году у родителей школьников не завершается с приобретением канцтоваров и формы. Как передает портал LipetskMedia, в храмах Липецкой и Задонской епархии с 28 августа проходят молебны, на которых школьники, студенты и их родители смогут получить благословение на новый учебный год. «Молебны служат после Божественной литургии. Как правило, все люди, которые приходят с детьми, а также преподаватели школ, вузов, студенты остаются на молебны. Святые, в честь которых воздвигнуты храмы на территории комплекса — преподобный Сергий Радонежский, святая великомученица Татиана — покровители студенчества и учащихся», — цитирует издание слова настоятеля храма Сергия Радонежского, протоиерея Сергия Косых.

Другие школьники готовят ко Дню знаний флешмобы. Как передает портал Gorod48, особенно популярны среди учеников танцевальные флешмобы — массовые акции, во время которых участники по команде начинают повторять заранее изученные движения. Приглашения на репетиции танцев липчане активно распространяют в интернете. «Например, ученики школы №55 проведут целых четыре репетиции флешмоба для линейки. Ребята будут тренироваться в хореографическом зале 26, 29, 30, 31 августа», — сообщает издание.

Для тех, кто уже закончил школу и переступил порог вуза, праздник состоится не только 1, но и 10 сентября: Липецк присоединится к 30 городам, в которых в этот день пройдет «Парад студенчества». Около пяти тысяч первокурсников колонной пройдут от Соборной площади до площади Петра Великого, где они исполнят гимн студентов «Гаудеамус» и пройдут посвящение в студенты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 сентября по всей области учебу начнут более 116 тысяч школьников, 48 тысяч дошкольников, 18 тысяч студентов колледжей и техникумов и около 25 тысяч студентов вузов. По данным обладминистрации, работу начнут 703 образовательные организации: 279 школ, 329 детсадов, пять организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 26 колледжей и техникумов, 14 вузов. Число школьников, которые будут учиться только в одну смену, должно увеличиться с 87,9% до 89%. К новому учебному году закуплено 210 тысяч на сумму более 87 млн рублей. На подготовку к новому учебному году в регионе ушло 483 млн рублей, из которых 238 млн — средства областного бюджета. На противопожарные мероприятия было выделено 28,7 млн рублей. Также Липецкая область к 15 сентября получит от Минобрнауки 10 школьных автобусов марок ГАЗель, ПАЗ и Ford Transit.