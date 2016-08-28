Киев, 28 августа, 2016, 14:18 — ИА Регнум. На теле российского журналиста Александра Щетинина, который был найден мертвым в своей киевской квартире, нет следов насильственной смерти. Об этом сегодня, 28 августа, заявил в эфире телеканала «112» официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко.

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Он рассказал, что пока ещё рано делать какие-либо выводы о причинах смерти Щетинина. «Я бы не хотел их заранее прогнозировать. Но из тех контактов, которые у меня были, которым я доверяю, пока что картина преступления и, в частности состояние тела не дает оснований для каких-то существенных подозрений», — сказал Шевченко.

По предварительным данным причиной смерти стал выстрел в упор в правый висок из травматического пистолета. Также следователи считают, что у Щетинина была склонность к суициду.

Напомним, тело Щетинина на балконе его квартиры обнаружили друзья журналиста накануне, 27 августа. Они пришли к Щетинину, чтобы поздравить его с днем рождения.

Щетинин был известен своими антироссийскими взглядами. В свое время он основал информационное агентство «Новый регион». После государственного переворота на Украине Щетинин разделил агентство на уральскую и украинскую редакции. Сам журналист отказался от российского гражданства и переехал на Украину.