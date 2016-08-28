Калуга, 28 августа, 2016, 14:05 — ИА Регнум. В новом учебном году в калужских школах будут реализованы проекты «Урок в музее» и «Образовательный туризм», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Минобрнауки Калужской области.

Нет Нет Калужский художественный музей

По данным ведомства, проект «Урок в музее» предусматривает не просто экскурсии школьников по залам музея, но и организацию полноценного занятия. Так, новые государственные образовательные стандарты рекомендуют учителю часть учебного времени проводить с учащимися вне класса. Урок строится на основе музейных коллекций и использует экспозицию музея для более глубокого и прикладного изучения предмета. Проект «Урок в музее» будет осуществляться совместно с региональном Министерством культуры и туризма и призван дополнить, разнообразить учебную программу, показать практическое применение школьных предметов, приобщить учащихся к посещению музеев и других учреждений культуры области.

В рамках проекта «Образовательный туризм» для школьников региона проводится туристско-краеведческая программа и организовываются экскурсионные туры в Санкт-Петербург с использованием регулярных рейсов из международного аэропорта «Калуга». Участниками проекта являются обучающиеся 5−11 классов из 24 муниципальных районов области, городов Калуги и Обнинска. Первый вылет группы в 2016 году состоялся 10 августа. Туры организуются еженедельно с августа по октябрь, в этом году будет охвачено 276 детей.

В рамках проекта также проводятся однодневные автобусные экскурсии. В 2015 и 2016 году были организованы поездки по 13 маршрутам воинской славы области, по историко-краеведческим, военно-историческим музеям и местам боевой славы, расположенным на территории калужского региона. Входные билеты в музеи области и экскурсионное обслуживание во время поездки бесплатные.

Между тем, в своем выступлении на прошедшем областном форуме работников калужского образования глава профильного ведомства Александр Аникеев подчеркнул, что педагогическому сообществу региона необходимо кардинально пересмотреть организацию внеурочной деятельности в школах, обеспечив эффективное выполнение требований современных школьных стандартов.