Чебоксары, 29 августа, 2016, 10:53 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается чехарда с официальными документами. После скандального постановления Кабинета министров о триллионе на капремонт, на уровне правительства региона разбирались с безумными цифрами по производству хмеля. Выяснилось, что в документ в очередной раз закралась лишняя «тысяча». Глава Чувашии Михаил Игнатьев пытался разобраться, «кто подменивает документы», поручив премьеру провести служебную проверку и лишить «отдельных лиц премиальных», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Плантации хмеля в Цивильском районе

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На очередном заседании Кабинета министров Чувашии были утверждены правила предоставления субсидий на возмещение части затрат аграриям, занимающимся производством хмеля. Из регионального бюджета на это предусмотрено 1,6 млн рублей.

Замминистра сельского хозяйства Константин Никитин сообщил, что в 2015 году в расчёте на 1 кг качественного хмеля из бюджета субсидировалось в среднем 14,35 рублей. «В этом году будет чуть меньше, чем в прошлом году. В пределах где-то 12 рублей», — сказал чиновник. Хотя объёмы производства ожидаются «примерно такие же, в пределах 170 тонн».

Неуверенные, едва слышные и неспешные ответы Константина Никитина вызвали досаду у Михаила Игнатьева. Не получив ответа на вопрос о том, какие объёмы хмеля соберут во всех категориях хозяйств, он ткнул пальцем в пояснительную записку.

— Пояснительную записку внимательно читали? Там есть такое выражение, согласно которому в 2018 году валовой сбор хмеля в Чувашии составит 332 тысячи тонны. Это вообще фантастика! Кто пишет такие формулировки? — допытывался Михаил Игнатьев у молчащей аудитории. И подчеркнул, что «в мире столько не производят»: «А вы такую цифру ставите вообще!».

— Не тысячи тонн, а 332 тонны, — почти перешёл на шёпот Константин Никитин.

Выяснилось, что документ согласовали Минэкономразвития и Минфин Чувашии, однако «при согласовании с министерствами цифра была другая». «А кто тогда подменивает?» — вопрошал глава Чувашии. Вопрос остался без ответа.

Михаил Игнатьев поручил премьеру Ивану Моторину провести «служебное расследование»: «Кто готовил, чьи подписи стоят. Привлечь надо к ответственности и лишить отдельных лиц премиальных».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года Чувашия выпустила постановление правительства, согласно которому планировала направить на капитальный ремонт многоквартирных домов аж 1 трлн рублей. Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев в одном из комментариев сослался на пресловутую «техническую ошибку». Затем из документа исчезли «три нуля» и была организована служебная проверка, о результатах которой не сообщалось.

Отметим, что Константин Никитин получил ещё одно «замечание» при рассмотрении вопроса о государственной поддержке аграриям при закупке техники. Замминистра не смог ответить на очередную порцию вопросов по документу. «Делаю замечание. Нельзя так готовиться. Министр приедет с командировки — разберётся с вами. Иван Борисович (премьер Иван Моторин, ИА REGNUM), возьмите на заметку тоже непосредственно», — дал поручение глава Чувашии.