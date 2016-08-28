Ташкент, 28 августа, 2016, 13:49 — ИА Регнум. «Накануне ночью Ислам Каримов, страдающий многочисленными хроническими заболеваниями, якобы перенес инсульт», — об этом, со ссылкой на анонимные источники сегодня, 28 августа, сообщила «Фергана.ру».

kremlin.ru Ислам Каримов

По данным агентства, «степень тяжести приступа неизвестна: есть сведения лишь о том, что в Ташкент уже прилетели авторитетные врачи из-за рубежа, лечившие его ранее и знакомые с историей болезни узбекского лидера».

«Фергана.ру» подчеркивает, что информация об инсульте официальными лицами не сообщалась и может быть недостоверной. В то же время, по сообщениям очевидцев, «резиденция главы государства в поселке Дурмень была оцеплена тройным кордоном милиции и спецслужб, что не типично даже для строгих режимных мер, ежегодно принимаемых властями Узбекистана». При этом, «в самом городе Ташкенте никаких примет усиления мер безопасности не зафиксировано».

ИА REGNUM отмечает, что сообщения о болезнях Ислама Каримова появляются регулярно. Различные СМИ и оппозиционные узбекские политики, покинувшие страну, в разное время сообщали о том, что Каримов перенес инфаркт, впал в кому или просто «тяжело болен». Закрытость политической системы Узбекистана не позволила подтвердить или опровергнуть сообщения.

Через 3 дня — 1 сентября 2016 года Ислам Каримов должен публично появиться на праздновании 25-летия дня Независимости страны.