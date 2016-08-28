Клинтон встретилась с представителями национальной разведки США
Вашингтон, 28 августа, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон 27 августа приняла участие в первом, с момента получения ею номинации единого кандидата от демократов, брифинге по вопросам национальной безопасности. Об этом накануне, 27 августа, сообщает агентство Reuters.
Подобные брифинги по вопросам национальной безопасности для кандидатов в президенты США проводятся со времен Гарри Трумэна. Именно он вел такую практику в 1952 году.
На брифингах кандидатам в президенты США дают представления об основных международных проблемах и сообщают некоторые данные разведки.
Стоит отметить, что кандидат от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп уже побывал на своем первом брифинге.
Встреча представителей национальной разведки США с Клинтон состоялась в местном отделении Федерального бюро расследований (ФБР) в Уайт-Плейнсе (штат Нью-Йорк), недалеко от поместья Клинтонов. Брифинг занял около часа.