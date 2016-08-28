Вашингтон, 28 августа, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон 27 августа приняла участие в первом, с момента получения ею номинации единого кандидата от демократов, брифинге по вопросам национальной безопасности. Об этом накануне, 27 августа, сообщает агентство Reuters.

Marc Nozell Хиллари Клинтон

Подобные брифинги по вопросам национальной безопасности для кандидатов в президенты США проводятся со времен Гарри Трумэна. Именно он вел такую практику в 1952 году.

На брифингах кандидатам в президенты США дают представления об основных международных проблемах и сообщают некоторые данные разведки.

Стоит отметить, что кандидат от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп уже побывал на своем первом брифинге.

Встреча представителей национальной разведки США с Клинтон состоялась в местном отделении Федерального бюро расследований (ФБР) в Уайт-Плейнсе (штат Нью-Йорк), недалеко от поместья Клинтонов. Брифинг занял около часа.