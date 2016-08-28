Москва, 28 августа, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В ходе внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России, которая началась 25 августа по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина, подразделения Воздушно-десантных войск и морская пехота Каспийской флотилии переброшены на незнакомые полигоны. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

mil.ru Воздушно-десантные войска России

Сообщается, что подразделения ВДВ и морская пехота Каспийской флотилии переброшены на незнакомые им полигоны в Крыму и в Краснодарском крае.

Подразделения ВДВ совершили комбинированный марш из Волгоградской области длиной 1200 километров и прибыли на полигон Опук в Крыму. Там десантники приступили к инженерному оборудованию, организации охраны и обороны нового района сосредоточения и подготовке к выполнению учебно-боевых задач.

Бригада морской пехоты Каспийской флотилии также совершила комбинированный марш (марш-бросок и железнодорожный эшелон) и добралась до полигона Раевский в Краснодарском крае.

Эти маневры, произведенные в незнакомой местности, позволяют подразделениям ВДВ и морской пехоты на практике отработать вопросы погрузки личного состава и военной техники, материальных средств на морские паромы и железнодорожные платформы в припортовых станциях погрузки в Новороссийские и Керчи.

В новых районах базирования подразделениям морской пехоты и ВДВ предстоит выполнить учебно-боевые задачи по предназначению, отработка которых усложнится пребыванием на незнакомой местности и малоизученной обстановкой.