Берлин, 28 августа, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Власти Германии заявили, что в 2016 году в страну приедут не более 300 тысяч беженцев. Об этом заявил глава федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев ФРГ Франк-Юрген Вайзе в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном сегодня, 28 августа.

Freedom House Мигранты

Вайзе рассказал, что в этом году Германия примет от 250 до 300 тысяч беженцев. Сценарий с прибытием большего числа мигрантов маловероятен.

Напомним, в прошлом году в Германию буквально ворвались около миллиона беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Все они бежали из турецкий миграционных лагерей, в которые попали после бегства из своих стран, охваченных гражданскими войнами и войнами с терроризмом.