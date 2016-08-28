Калуга, 28 августа, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе калужского областного управления МВД, в совершении трех эпизодов мошенничества, где ущерб оценивается в 109 млн рублей, обвиняется 66-летний житель Обнинска.

Василий Максимов. Портрет старика (фрагмент). До 1911

Предварительно установлено, что пожилой мужчина в период с 2006 по 2008 годы трижды предоставлял документы о переуступке права на 100% доли уставного капитала организации в свою пользу в одну из межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы России по городу Москве. По данным правоохранителей, документы не соответствовали действительности.

После произведенной по подложным документам регистрации, пенсионер становился учредителем, имеющим право распоряжаться принадлежащим организации имуществом. Общая сумма ущерба по уголовному делу составила 109 млн рублей, который возмещен в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкцией части 4 статьи 159 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году сотрудниками калужского областного управления МВД России было выявлено 623 преступления экономической направленности, из них две трети — это тяжкие и особо тяжкие составы, каждое 4 экономическое преступление было совершено в крупном и особо крупном размере, каждое третье — это преступление против собственности, 90% которых составляют мошеннические действия.