Калуга, 28 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. 31-летний житель Москвы обвиняется в Калужской области в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Об этом ИА REGNUM сообщил помощник прокурора Дзержинского района Калужской области Александр Спиридонов.

torange.biz Артиллеристский снаряд

По версии следствия, в начале июля 2016 года в лесополосе дачник из Москвы обнаружил артиллерийский снаряд калибра 75 мм. Предположительно, находка — времен Великой Отечественной войны. Не сообщив властям о своей опасной находке, молодой человек хранил её у себя в сарае в качестве «трофея», где снаряд и был обнаружен сотрудниками полиции.

В ходе расследования уголовного дела снаряд был уничтожен. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 222 УК РФ предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.