Калининград, 28 августа, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Из-за отмены Варшавой льготного приграничного режима с Калининградом польские музыканты и исполнители не смогли приехать в российский регион на юбилейный XX международный фестиваль патриотической песни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 28 августа, организатор фестиваля, руководитель общественной организацией «Калининград-Свиноуйсьце-Ольштын» Владимир Рашевский.

На фестиваль прибыл единственный гражданин Польши, командир «Курска» Ежи Тыц

«Из Польши планировали приехать до ста человек, — уточнил Рашевский. — Это четыре музыкальных коллектива, в том числе победитель предыдущего фестиваля ансамбль «Верусы», а также около пятидесяти человек из Союза военнослужащих Войска Польского в Варминьско-Мазурском воеводстве».

По словам собеседника ИА REGNUM, «все наши польские друзья ездили в Калининградскую область по разрешениям МПП (местное приграничное передвижение)».

«В июле приграничное сотрудничество отменили, мы ждали, что в августе вернут, — продолжил Рашевский. — В общем, тянули-тянули… Хотели попробовать визы, но это дополнительные траты для наших участников, а бесплатно оформить — в рамках культурного обмена — просто уже не успевали по времени».

На фестиваль патриотической песни, открывшийся накануне в Светлогорске, прибыл лишь один гражданин Польши — руководитель содружества «Курск» Ежи Тыц, уже четвёртый год восстанавливающий памятники советским солдатам на территории Польши.

Участники фестиваля встретили волонтёра долгими аплодисментами и криками «Браво Ежи!». Представитель Минобороны России наградил Тыца медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».

Ежи Тыц с российской медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества»

«За три с половиной года мы восстановили 24 памятника советским солдатам и три военных кладбища, — сказал со сцены командир «Курска». — Меня часто спрашивают: «Зачем ты, Ежи, это делаешь?» Я всегда цитирую вашего президента: «Потому что по-другому нельзя». Ваши солдаты своими жизнями спасли мою страну от фашизма. Надеюсь, навсегда. Но есть и личная причина. В январе 1945 года ваши солдаты спасли мою маму Хелену. Ей было 13 лет. Благодаря им, я вместе с вами сейчас».

ИА REGNUM уточняет, что в 2014 году фестиваль патриотической песни, который тогда готовился в Польше, был вообще отменён. Это сделали власти города Мронгово, когда узнали, что с российской стороны приедет Ансамбль песни и пляски Балтийского флота.

Напомним, что режим МПП Польшей был приостановлен 4 июля 2016 года под предлогом обеспечения безопасности на время проведения саммита НАТО в Варшаве и всемирного католического съезда в Кракове. Однако после завершения этих мероприятий власти Польши заявили, что не возобновят МПП с Россией, поскольку, в частности, в Калининградской области назначен новый губернатор — «человек из ближайшего окружения Путина» (цитата министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака).