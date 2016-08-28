Одесса, Украина, 28 августа, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В цыганской общине в селе Лощиновка Одесской области Украины произошли массовые беспорядки в связи с убийством восьмилетней девочки. Об этом сегодня, 28 августа, пишут местные СМИ.

Франц Рисс. Цыганский табор в лесу. 1842

Тело восьмилетней девочки со следами насильственной смерти было найдено накануне в заброшенном доме на окраине села Лощиновка Измаильского района Одесской области.

Полиция при помощи кинологов с собаками вышла на след предполагаемого убийцы. Им оказался 20-летний местный житель. Полиция не исключает, что ребенок был изнасилован, но судебно-медицинская экспертиза ещё не проведена.

Убийство девочки спровоцировало массовые беспорядки. Толпа из более чем трех сотен сельчан отправилась громить дома цыган. Многие соседи и родственники задержанного по подозрению в убийстве девочки, заблаговременно покинули поселок, опасаясь погромов.

Остановить погром удалось только усиленным нарядам полиции. Ситуация в поселке остается напряженной. Сегодня в Лощиновке должен состоятся сельский сход. Правоохранители опасаются, что после схода могут быть совершены новые акты насилия.