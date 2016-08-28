Санкт-Петербург, 28 августа, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Главным источником новостей северной столицы остается городской долгострой на Крестовском острове. У нового стадиона до сих пор нет официального имени, но есть дурная слава. Все, кто причастны к этой стройке, обязательно попадают в неприятные истории. Петербургские СМИ пишут о «проклятии «Зенит-Арены», а отвечающие за достройку стадиона лица удивляют экстравагантными идеями.

Gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове Петербурга

Школы подождут?

После изгнания со стройплощадки структур корпорации «Трансстрой», Смольный в экстренном порядке провел новый конкурс с заранее известным финалом. Единственным его серьезным участником стало ОАО «Метрострой», частично подконтрольное городским властям и тесно связанное с ними статусом монополиста по прокладке линий метро. В минувший понедельник стало известно, что два госконтракта с «Метростроем» на достройку стадиона и благоустройство окружающей территории уже подписаны. За 7,8 млрд рублей и 4 месяца создатели подземных тоннелей и станций должны покончить с долгостроем на Крестовском, готовность которого оценивается 85%.

Одновременно СМИ стало известно, что для финансирования достройки стадиона придется перебросить 2,1 млрд рублей, ранее предусмотренных в бюджете на возведение различных социальных объектов: детсадов, школ, учреждений здравоохранения.

Во вторник, 23 августа, в разразившийся скандал пришлось вмешаться губернатору Георгию Полтавченко. На заседании городского правительства он заявил, что причиной скандала, о котором «вся страна говорит», является недоработка профильных чиновников. По словам губернатора, они должны были разъяснить общественности и журналистам, что «ни с кого, ни с одного объекта никаких денег не срезано». В городском правительстве обещают, что все садики, больницы и школы будут сданы в срок, а время возвращения им перераспределенных на стадион средств станет известно в ходе осенней корректировки бюджета.

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Прямо на заседании в Смольном глава комитета по строительству Сергей Морозов получил от губернатора замечание. Полтавченко намекнул, что его «мягкость» к подчиненному объясняется недолгим пока сроком пребывания Морозова в должности главы комитета. Заметим, что именно «проклятие стадиона», как считают наблюдатели, стало причиной февральской отставки его предшественника Михаила Демиденко. По данным СМИ, уйти в отставку Демиденко тогда предложил профильный вице-губернатор Игорь Албин, прямо на стройплощадке «Зенит-Арены», из-за отставания главной городской стройки от графика.

«Помните, как здорово было?»

Тем временем сразу после заседания правительства причастные к достройке стадиона персоны попытались убедить журналистов, что планам по сдаче объекта в срок — до конца 2016 года — теперь уже ничто не угрожает. Гендиректор «Метростроя» Вадим Александров сообщил, что количество работников на стройплощадке будет возрастать на 60 человек в день, чтобы довести этот показатель до требуемых властями 3 тысяч человек.

Этим людям, похоже, придется в авральном режиме не только доделывать, но и переделывать работу предшественников. Как заявил Сергей Морозов, предыдущий генподрядчик «Инжтрансстрой-СПб» допустил «огромные нарушения» по качеству выполнения работ, в связи с чем от имени Смольного будут предъявлены судебные иски.

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А глава «Метростроя», чтобы гарантировать сдачу объекта в срок, предложил воскресить опыт советского прошлого и устроить на стадионе субботник по штукатурным, малярным и уборочным работам. «Раньше помните, как здорово было? Мы на пуски подключали весь город ‑ и курсантов, и кого угодно», — заявил Александров, начинавший свою трудовую биографию в «Ленметрострое» в далеком 1963 году.

Осадок остался

Буквально на следующий день Вадим Александров вновь стал героем новостей. Однако, это были плохие новости. В офис «Метростроя» в центре Петербурга и загородный дом его гендиректора нагрянул спецназ ФСБ и следователи СКР. Это событие буквально взорвало СМИ, ленты агентств запестрели заголовками об обысках у нового генподрядчика «Зенит-Арены», которые ставят под вопрос успешное окончание «стройки века».

И хотя почти сразу стало ясно, что дело здесь не в стадионе, а в истории 2014 года по инженерной подготовке территорий для метро, как говорится, «осадочек остался». Силовики работали в «Метрострое» до полуночи, а у Вадима Александрова изъяли интересующие следствие документы и мобильный телефон. При этом сам гендиректор сохранил статус свидетеля по уголовному делу и шансы вовремя достроить стадион. Возможно, после этого у Александрова появится свет в конце тоннеля, ведь, как известно, победителей не судят. Тем более, что в Смольном подтвердили свою полную поддержку «Метрострою» на стадионе. С другой стороны, а за кого еще остается «болеть» городским властям, когда до конца года осталось совсем немного, а «скамейка запасных» пуста?

Полк ВДВ как надежда на чудо

Однако до победы еще далеко, и никакие заверения генподрядчика, судя по всему, не успокоили чиновников Смольного. Мысль о том, как обеспечить своевременную сдачу объекта, не дает им покоя. Иначе не объяснить неожиданные слова вице-губернатора Игоря Албина, возглавляющего городской штаб по достройке арены.

В среду на заседании комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона Албин вдруг вновь заговорил о наболевшем. Он рассказал о своем разговоре с работающим на стадионе полковником ВДВ, бывшим начальником тыла парашютно-десантной дивизии. На несколько странный вопрос чиновника о том, сколько времени потребовалось бы одному полку ВДВ для достройки арены, полковник, руководящий ныне сооружением кровли стадиона, якобы ответил: нужен месяц и «команда верховного главнокомандующего».

…Напомним, что «мем» о возможностях парашютно-десантного полка в публичное пространство впервые запустил бывший министр обороны РФ Павел Грачев в декабре 1994 года, когда решением Бориса Ельцина в мятежную Чечню вошли российские войска. Именно тогда Грачев заявил, что Грозный можно взять за два часа силами одного парашютно-десантного полка. После кровопролитного и многодневного штурма города эти слова ныне покойному министру не раз ставили в вину. Они стали синонимом известного выражения «закидать врага шапками», обозначающего самонадеянность пополам с глупостью.

Трагедия, как известно, имеет свойство повторяться в виде фарса. Так произошло и на этот раз. Слова петербургского вице-губернатора были услышаны десантниками, и уже на следующий день, 25 августа, пресс-служба ВДВ сообщила о своем удивлении надеждами Игоря Албина. Там напомнили, что ВДВ «предназначены для решения наиболее сложных и ответственных задач по обеспечению безопасности нашего государства», и «времени на строительство, пусть даже и стадионов, у десантников просто нет». И добавили, что каждый должен заниматься своим делом.

Лишившись пусть даже гипотетической надежды на помощь элитных войск, высокопоставленному чиновнику Смольного пришлось вновь признать полную ответственность города и нанятых им строителей за доведение до ума стадиона на Крестовском острове. «Шутки в сторону, пора работать. Солдаты и офицеры должны заниматься боевой подготовкой, а строители справятся со своей задачей под их надежным прикрытием», — сказал Игорь Албин изданию «Фонтанка».

Удастся ли самому вице-губернатору уклониться от витающего в воздухе «проклятия «Зенит-Арены», покажет ближайшее будущее.

Много званых, мало избранных

Постепенно выходящая на финишную прямую избирательная кампания в Петербурге на уходящей неделе, наконец, дала ответ на вопрос о числе партий, которые смогут побороться за места в новом составе Законодательного собрания.

После жалоб в Центризбирком три непарламентские партии, которым городской комиссией было отказано в регистрации из-за брака в подписных листах, сумели добиться восстановления в правах. Таким образом, на выборах Заксобрания горожане смогут выбрать одну из девяти партий: «Единую Россию», «Партию роста», ЛДПР, «Справедливую Россию», «Яблоко», КПРФ, «ПАРНАС», «Коммунистов России» или «РОТ Фронт». Именно в таком порядке партии будут расположены в бюллетене.

Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, появление замыкающих список трех новых игроков приведет к размыванию голосов у оппозиции и усилению «партии власти».

Подробнее о ходе петербургской кампании и прогнозах наблюдателей читайте в материале «На выборах в Петербурге новичкам предстоит сожрать друг друга».