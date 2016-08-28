Хельсинки, 28 августа, 2016, 11:28 — ИА Регнум. В Пограничной службе Финляндии считают, что закрытие на ночь пунктов пропуска на границе с Россией не нанесет значительного ущерба местному бизнесу. Пограничники Лапландии провели переговоры с участием местных чиновников и представителей приграничного бизнеса по вопросу ограничений времени работы погранпунктов «Салла» и «Рая-Йоосеппи», указывается в сообщении финского ведомства.

Николай Крымов. Лунная ночь. 1905

Необходимость сократить часы работы погранпунктов финские пограничники объясняют в том числе рухнувшим пассажиропотоком с российской стороны, предпосылок восстановления которого в ближайшей перспективе нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Финляндии изучают возможность закрытия на ночь пунктов пропуска на границе с Россией в Иматре и Ниирала, а также ограничение времени работы погранпунктов в Вартиусе, Куусамо, Салла и Рая-Йоосеппи. На такие меры финские пограничники вынуждены пойти в целях экономии бюджетных средств. Финская пограничная служба должна сэкономить государству порядка 28 млн евро с 2013 до 2017 года, затем еще 15 млн евро к 2020 году.