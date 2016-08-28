Анкара, 28 августа, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Тяжелая артиллерия турецких вооруженных сил произвела массированный обстрел позиции курдских отрядов самообороны на севере Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Reuters.

Kurdishstruggle Позиции курдов

Сообщается, что обстрелу турецкой артиллерии подверглись Отряды народной самообороны (YPG) на севере Сирии.

Напомним, турецкая армия вторглась на территорию Сирии 24 августа в районе города Джараблус. Танковая рота ВС Турции атаковала город, который контролируют курдские силы. При этом официальная Анкара заявила, что в Сирии турки собираются воевать против курдов, террористов из запрещенной в России группировки «Исламское государство» и центрального правительства Башара Асада.

В ночь на 28 августа курдские силы обстреляли турецкие танки. Два танка были подбиты, один турецкий солдат погиб, трое получили ранения.