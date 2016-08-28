Грозный, 28 августа, 2016, 10:44 — ИА Регнум. В Грозном в результате ливней и сильнейшего ветра повреждены более 60 домов. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служа Главного управления МЧС по Чечне.

Василий Поленов. Ливень. 1874

Сообщается, что более 60 домов были повреждены в Грозном и населенных пунктах Надтеречного и Урус-Мартановского районов республики.

По уточненным данным, частично пострадали крыши 9 социально значимых объектов (три школы, два МФЦ, дом культуры, спорткомплекс, центральный роддом, Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, один из корпусов ЧГТРК «Грозный»).

Частично повреждены кровли 59 частных и пяти многоквартирных домов.

Кроме того, частично обрушилась стена в частном доме. Погибла девушка 1995 года рождения.

Временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров создал оперативный штаб для ликвидаций последствий разгула стихии. В Грозном введен режим чрезвычайной ситуации.