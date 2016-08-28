Калуга, 28 августа, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В Калужской области начинается реализация «масштабной программы» строительства школ, рассчитанная на 5 лет. В этой работе может принять участие малый и средний бизнес региона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на прошедшей встрече в Калужской торгово-промышленной палате с представителями бизнеса региона заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«В настоящее время начинается реализация масштабной программы строительства школ. Программа рассчитана на пять лет. Здесь есть большой маневр для малого и среднего бизнеса. Например, сегодня практически 100 процентов оборудования различного назначения для дошкольных учреждений поставляется отечественными производителями, в том числе и региональными. Малый и средний бизнес региона может принять участие и в этой новой программе, которая с каждым годом будет набирать обороты», — сказал, в частности, руководитель региона. До 2025 года в регионе планируется создать почти 18 тыс. новых школьных мест

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торжественная закладка камня и символической капсулы с посланием потомкам состоялась на стройплощадке будущей школы № 32 в микрорайоне улицы 65 лет Победы на Правобережье Калуги. По информации министерства образования и науки Калужской области, 1 сентября после капитального ремонта откроется корпус на 500 мест товарковской школы № 1. До конца 2016 года в рамках региональной программы по строительству школ в калужском микрорайоне «Кошелев» появится общеобразовательная школа на 1360 мест.

В рамках подготовки к новому учебному году на ремонт и реконструкцию школ в Калуге было затрачено 6,24 млн рублей.

На заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам калужский губернатор Анатолий Артамонов заявил, что Калужская область успешно прошла отбор государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях. С учётом демографической перспективы до 2025 года в области планируется создать почти 18 тыс. новых школьных мест.