В Калужской области рассчитывают на малый бизнес при строительстве школ
Калуга, 28 августа, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В Калужской области начинается реализация «масштабной программы» строительства школ, рассчитанная на 5 лет. В этой работе может принять участие малый и средний бизнес региона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на прошедшей встрече в Калужской торгово-промышленной палате с представителями бизнеса региона заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
«В настоящее время начинается реализация масштабной программы строительства школ. Программа рассчитана на пять лет. Здесь есть большой маневр для малого и среднего бизнеса. Например, сегодня практически 100 процентов оборудования различного назначения для дошкольных учреждений поставляется отечественными производителями, в том числе и региональными. Малый и средний бизнес региона может принять участие и в этой новой программе, которая с каждым годом будет набирать обороты», — сказал, в частности, руководитель региона. До 2025 года в регионе планируется создать почти 18 тыс. новых школьных мест
Как ранее сообщало ИА REGNUM, торжественная закладка камня и символической капсулы с посланием потомкам состоялась на стройплощадке будущей школы № 32 в микрорайоне улицы 65 лет Победы на Правобережье Калуги. По информации министерства образования и науки Калужской области, 1 сентября после капитального ремонта откроется корпус на 500 мест товарковской школы № 1. До конца 2016 года в рамках региональной программы по строительству школ в калужском микрорайоне «Кошелев» появится общеобразовательная школа на 1360 мест.
В рамках подготовки к новому учебному году на ремонт и реконструкцию школ в Калуге было затрачено 6,24 млн рублей.
На заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам калужский губернатор Анатолий Артамонов заявил, что Калужская область успешно прошла отбор государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях. С учётом демографической перспективы до 2025 года в области планируется создать почти 18 тыс. новых школьных мест.