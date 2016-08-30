Чебоксары, 30 августа, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируют реконструировать и модернизировать Московскую набережную в четыре этапа, ориентировочно затраты превысят 800 млн рублей. Средства будут выделены из федерального, республиканского и муниципального бюджета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании чувашского правительства глава администрации Алексей Ладыков.

cap.ru В Чебоксарах реконструируют Московскую набережную

Первый этап реконструкции Московской набережной был начат в этом году при федеральной финансовой поддержке, и его планируется завершить в конце 2016 года. Ремонтными работами охвачена территория протяжённостью более 800 метров. На эти цели выделено 136 млн рублей.

«Первый этап — это больше инженерия: реконструируется ливнёвка, укрепляется склон, будет благоустроена набережная. Планируем отремонтировать часть дороги, построить велодорожки и пешеходные зоны. Сейчас есть проблемы в реализации проекта в части освобождения территории. Мы все знаем о том, что есть решение суда об освобождении территории вдоль набережной, но не все лодочники ещё освободили, не все базы ещё освобождены. Работаем сегодня напрямую с судебными приставами и с теми, кто занимает эти площади. Планируем освободить территорию, освоить смету и завершить первый этап реконструкции до конца этого года», — сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Отметим, что из федерального бюджета средства выделяются Ростуризмом в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)». Контракт по реконструкции Московской набережной (первый этап) подписан 28 июля 2016 года с ООО «Элитстрой», сообщили ИА REGNUM в МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства».

«Благоустройство набережной предусматривает: технический проезд, велодорожки, устройство очистных сооружений, устройство наружного освещения, восстановление пешеходных связей с устройством пандусов и мест отдыха (укладка брусчатки, газоны, тротуары), а так же реконструкцию и установку новых малых архитектурных форм. В настоящее время начаты работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия набережной и завозу инертных материалов. Основные работы начнутся с закрытием купального сезона, после 1 сентября», — говорят в учреждении.

По данным «Управление ЖКХ и благоустройства», всего на реконструкцию Московской набережной реки Волга в 2016—2018 годы необходимо предусмотреть 840 млн рублей. На эти средства планируется провести благоустройство территории, реконструировать инженерно-технические и коммунальные сети. В 2016 году будет проведена реконструкция набережной на протяжении 0,88 км при общей протяженности территории 5,715 км. В 2017 и 2018 годах протяженность реконструкции будет зависеть от объёма выделенных средств.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к 550-летию Чебоксар, которое отмечается в 2019 году, также будет реконструирована Красная площадь и городской залив. Концепцию проекта разработал испанский архитектор Хосе Асебильо, который, в частности, предложил зонирование территории, усиление транспортно-пешеходных переходов и связи территории с другими частями города. Этот документ стал основой для поэтапной реконструкции территории. Проект развили чувашские архитекторы: заказчиком проекта выступило управление архитектуры и градостроительства столичной мэрии, генпроектировщиком — АО «Чувашгражданпроект». Первая очередь реконструкции включает в себя прилегающую к заливу территорию, фонтаны, Красную площадь и всю инженерную инфраструктуру.

Отметим, что в Чебоксарах перед началом реконструкции набережной в исторической части «внезапно» для региональных властей появилась высотка, искалечившая и изуродовавшая территорию. Негодование и всеобщий протест горожан против стройки, закрывающей вид на город даже со смотровой площадки парка Победы, звучал в общественном транспорте, интернет-форумы завалены гневными постами и комментариями о том, как можно так искалечить родной город и «положить оное на мнение окружающих». В итоге глава Чувашии Михаил Игнатьев вынужден был посетить строительную площадку и признаться, что появление высотки стало для него полной неожиданностью. «Кто его разбудил?» — иронично обсуждали на местном форуме уровень информированности и включённости в город руководителя региона. По словам властей, разрешительные документы на землю для строительства жилого комплекса «Альбатрос» были выданы ещё до 2010 года — тем самым камень был брошен в адрес бывшего президента Чувашии Николая Федорова и его команды.

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