Киев, 28 августа, 2016, 09:58 — ИА Регнум. В Киеве в собственной квартире обнаружен мертвым журналист Александр Щетинин, основатель информационного агентства «Новый регион». Об этом сегодня, 28 августа, сообщает в своем Facebook портал «Киев Оперативный».

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Официального подтверждения этой информации со стороны украинских правоохранительных органов нет.

По данным портала Щетинин был обнаружен мертвым в своей квартире в доме по улице Константиновская сегодня ночью 28 августа.

Обнаружили Щетинина его друзья, которые пришли поздравить журналиста с днем рождения. Журналист сидел на стуле, который стоял на балконе. На теле обнаружено огнестрельное ранение головы, под стулом лежал пистолет.

Портал утверждает, что один из друзей Щетинина получили его предсмертное письмо по электронной почте, в котором он утверждает, что собирается свести счеты с жизнью.

Щетинин являлся основателем российского информационного агентства «Новый регион». В 2014 году агентство разделилось на уральскую и украинскую редакции. Щетинин горячо поддержал государственный переворот на Украине, отказался от российского гражданства и уехал сначала в Литву, а затем в Киев.