Тамбов, 28 августа, 2016, 09:35 — ИА Регнум. «Коммерсант. Черноземье» продолжает следить за историей с банкротством «Зеленой долины». Борьба за активы тамбовской «Корнев групп» ужесточается. Воронежский арбитраж отменил вынесенное им же неделей ранее решение по иску Сбербанка об аресте имущества ООО «Зеленая долина», ключевого актива тамбовского картофелеводческого холдинга «Корнев групп» бизнесмена Михаила Корнева. Компания не обслуживает долг перед банком в 2 млрд рублей с февраля.

Томас Коул. Буря. 1826

Это была шестая попытка Сбербанка арестовать активы холдинга. Представители финорганизации подозревают, что руководство «Корнев групп» прячет залоги в сторонних юрлицах. Сам господин Корнев это опровергает. Параллельно банк добивается обращения взыскания на залоги поручителей, среди которых администрация Тамбовской области. Корнев признает, что договориться с банком не удалось, и надеется продать бизнес.

«Житье-Бытье» рассказало о неожиданном финале самого ожидаемого события года среди тамбовских меломанов. Из-за внезапной бури зрителей фестиваля «Чернозем» эвакуировали, а выступление группы «Чайф» отменили. Во время выступления группы «Княzz», которая играла предпоследней, к шквальному ветру добавился сильный ливень с градом, гром и молнии. Зрителей эвакуировали. По словам организаторов, никто серьезно не пострадал.

Трехдневный фестиваль «Чернозем» состоялся в Тамбове в конце прошлой недели — с 19 по 21 августа. Всего же за три дня на площадке рядом с Татарским валом побывало порядка 14,5 тысячи зрителей. Посмотреть на выступление известных музыкантов прибыли не только тамбовчане, но и гости из Воронежа, Липецка, Брянска, Пензы, Костромы, Москвы и других городов. За три фестивальных дня зрители увидели 17 российских рок-команд.

Об общественном конфликте на фоне строительства православной гимназии в Тамбове написало «Житье-Бытье». С 2008 года со строительством Свято-Троицкого храма парк 40-летия Победы лишился своей внушительной части. Здесь же в 2014-м началось строительство православной школы. На эти цели администрация города выделила Тамбовской епархии в безвозмездное пользование сроком на 3 года. Недовольных местных жителей пытались успокоить и обещали, что часть парка останется в их распоряжении.

С 1 сентября гимназия начнет работу. На родительском собрании и решилась судьба небольшого клочка уцелевшего сквера. По мнению начальника областного управления образования и науки Натальи Астафьевой, новая школа нуждается в большей прилегающей территории, поэтому её необходимо продлить до храма. С таким мнением полностью согласился и градоначальник Юрий Рогачев.

О снятии карантина по АЧС на неделю в Тамбовской области пишет «Комсомольская правда». Крупные свиноводческие комплексы по согласованию c ветеринарами переходят с закрытого режима работы на обычный. Это объясняется стабилизацией ситуации по АЧС в регионе. По данным тамбовской обладминистрации, уничтожены более 2,5 тыс. свиней, находящихся в первой угрожаемой зоне на территории пяти районов, где лабораторно подтверждались вспышки АЧС. Населению за изъятое поголовье из регионального бюджета выплачены компенсации на общую сумму свыше 10 млн руб. Кроме того, Рассказовский свиноводческий комплекс выплатил жителям района около 5 млн руб. В этом году вспышки АЧС зарегистрированы в нескольких областях, граничащих с Тамбовской, — Воронежской, Липецкой, Пензенской, Рязанской и Саратовской.

О планах по сотрудничеству Тамбовской области с Татарией рассказывает «Тамбовская жизнь». Накануне тамбовская делегация во главе с губернатором Александром Никитиным с рабочим визитом посетила республику. «Мы для себя четко определили: если учиться, то учиться у лучших, передовиков, тех, кто находится в локомотиве экономического развития страны», — отметил глава региона А.Никитин.

В ходе беседы с президентом Татарии Рустамом Миннихановым Александр Никитин отметил, что тамбовскую делегацию интересует практика привлечения инвестиций, создание необходимых для этого условий. Сегодня торгово-экономический оборот между регионами не превышает 1,7 млрд рублей. Это слишком мало, учитывая тот огромный потенциал, который есть и у Тамбовщины, и у Татарстана. Рустам Минниханов уверен, что продукция химической и машиностроительной отраслей должны быть серьезно представлены в Тамбовской области. А та, в свою очередь, по словам Александра Никитина, сможет поставлять в Татарстан продукцию сельского хозяйства, продукты питания, особенно плоды и ягоды, производство которых в регионе увеличивается.

«Трудовая новь» подняла вопрос благоустройстве в парковой зоне рассказовской жемчужины — усадьбе фабрикантов Асеевых. Этот дом, построенный и отделанный самыми дорогими и модными в то время материалами в начале XX века, в советское время был разграблен, использовался в разных целях: и под концлагерь для контрреволюционеров, и под колонию для несовершеннолетних, и под детский сад.

Несколько лет назад этот объект исторической и культурной ценности стали восстанавливать: отреставрировали особняк с мраморными лестницами, прекрасными интерьерами, витражами на окнах и росписью на потолках. Руководитель ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» Министерства культуры РФ О. Рыжков пояснил, что центр должен привлекать людей, во-первых, познавательной частью — музеем, во-вторых, спортивно-туристической. В конюшнях разместят лошадей, на которых можно будет покататься верхом или в экипаже. Зимой возможны лыжные прогулки по интересным местам в окрестностях города. Первое, что собираются здесь сделать, — привести в порядок парк и уже начать проводить здесь мероприятия.

«Наше слово» сообщило об итогах заседания правления российского Союза мукомольных и крупяных предприятий, на котором были отмечены тамбовские производители. Высшей общественной наградой «Лучшая мельница России» по итогам работы за 2015 год среди мельзаводов мощностью переработки от 500 до 1000 тонн зерна в сутки стал Сабуровский комбинат хлебопродуктов, входящий в состав Мичуринской мукомольной компании. Его руководителем является Александр Поляков, который рекомендован для включения в состав правления Союза мукомольных предприятий.

«Житье-Бытье» опубликовало итоги областного конкурса «Семья года». В этом году 55 семей прислали свои фото и видеопрезентации для участия в конкурсе. «Золотой семьей» Тамбовщины признаны Виктор и Тамара Котовы из Мичуринского района, которые прожили в браке 50 лет. Лучшей молодой семьей — Сергей и Ольга Смольяниновы из Уварово. Семья педагогов Алексея и Александры Крутских из Ржаксинского района получила звание «Сельская семья». Родители четверых детей Александр и Елена Осинкины победили в номинации «Многодетная семья». А лучшей «Приемной семьей» названы Юрий и Елена Бутановы из Мучкапского района, которые воспитывают двух родных и трех приемных детей. Хранителями семейных традиций признаны Николай и Альбина Амосовы — основатели народного семейного ансамбля «Вишневый сад».