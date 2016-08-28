Оренбург, 28 августа, 2016, 12:51 — ИА Регнум.

В 2016 году решили выбрать большой зал для церемонии открытия

В Оренбурге в СКК «Оренбуржье» 27 августа открылся IX Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». Как отметила министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко, фестиваль вышел за привычные рамки: «Тот факт, что мы проводим церемонию открытия не камерную, а на почти 5 тысяч зрителей, говорит о том, что мы стремимся охватить как можно больше жителей области этим мероприятием, этим настроением, этим видом искусства», передает корреспондент ИА REGNUM.

министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко

Президент кинофестиваля, режиссер, продюсер Татьяна Воронецкая и директор департамента кинематографии Министерства культуры России Вячеслав Тельнов отметили, что кинофестиваль в Оренбурге пользуется авторитетом: он в десятке лучших кинофестивалей России и четвертый в мире среди кинофестивалей по аналогичной тематике.

президент кинофестиваля, режиссер, продюсер Татьяна Воронецкая, директор департамента кинематографии Министерства культуры России Вячеслав Тельнов, директор программ фестиваля, киновед Сергей Лаврентьев

Киноманы задолго до открытия фестиваля начали собираться у спортивно-культурного комплекса. Группы обсуждали программу фестиваля и говорили о приглашенных актерах.

Возле СКК «Оренбуржье» за несколько часов до открытия кинофестиваля начали работать музыканты. Группа бывшего солиста «Агаты Кристи» Вадима Самойлова настраивала инструменты и звуковую аппаратуру.

музыканты готовятся к концерту

В рамках проведения международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард» в СКК «Оренбуржье» работала фотовыставка «Платки носили и царицы, и жрицы… Портретная галерея российских киноактрис в оренбургских пуховых платках», приуроченная к «Году кино в России» и посвященная оренбургским вязальщицам, верным вековым традициям пуховязания.

Портретная галерея российских киноактрис в оренбургских пуховых платках»

Портретная галерея российских киноактрис в оренбургских пуховых платках»

Предвосхитило открытие IX Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» звездная дорожка, по которой прошли гости и участники кинофестиваля.

писательница и журналист Маша Трауб и директор программ фестиваля, киновед Сергей Лаврентьев стали первой парой на красной дорожке

член международного жюри народная артистка России Лариса Удовиченко

председатель международного жюри, продюсер доктор Файт Хайдушка (Австрия)

актер Артур Смольянинов

Директор программ фестиваля, киновед Сергей Лаврентьев: «Кинофестивали стали альтернативным прокатом. Любители кино могут увидеть фильмы, которые больше нигде и никогда не увидят».

директор программ фестиваля, киновед Сергей Лаврентьев

Народная артистка России Лариса Удовиченко призналась, что в этом году напросилась в жюри кинофестиваля. С ее точки зрения, надо приучать зрителя к кино, «которое заставляет думать, а не к кино зрелищному, где уже не знают какое зрелище, какую катастрофу придумать и показать».

народная артистка России Лариса Удовиченко, народный артист России Сергей Шакуров, народная артистка России Валентина Талызина

Народный артист России Сергей Шакуров сказал: «Фестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» — шикарная, потрясающая программа! Актеры, режиссеры — очень хорошие. интересные. Академия Михалкова — для меня вообще новые имена. Я когда впервые открыл буклет — порадовался: масса интересного. Самое главное — неведомого нам с вами и мне в том числе как профессионалу — вот это просто настоящее счастье!». Также он отметил положительную тенденцию в развитии отечественного кинемаографа. Особый акцент сделал на качестве коротометражных фильмов.

Церемонию открытия вели актеры Екатерина Гусева и Данила Дунаев.

ведущие: актеры Екатерина Гусева и Данила Дунаев

Председатель международного жюри, продюсер доктор Файт Хайдушка поделился: «Как только мне предложили приехать на кинофестиваль в Оренбург, я сразу согласился. Я знаю как тяжело организовать такое мероприятие…».

Файт Хайдушка — один из самых значимых продюсеров европейского кино. Он спродюсировал более 50 фильмов, среди которых — три картины Михаэля Ханеке, получившие Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля: «Пианистка», «Белая лента» и «Любовь» (последний фильм также получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке).

председатель международного жюри, продюсер доктор Файт Хайдушка (Австрия)

На Оренбургском «Востоке@Западе» Файт Хайдушка, совместно со своим звездным жюри отсмотрит 10 кинолент, представляющих практически весь земной шар. Кстати, именно на нашем кинофестивале состоятся российские премьеры семи из заявленных в конкурсе картин.

Губернатор Юрий Берг вручил Сергею Шакурову награду «За вклад в киноискусство»

Статуэтку сарматского льва «За вклад в киноискусство» вручили народному артисту России Сергею Шакурову. Народной артистке России Валентине Талызиной подарили знаменитый оренбургский пуховый платок.

народной артистке России Валентине Талызиной дарят оренбургский пуховый платок

В течение вечера зрителей удивляли своими номерами барабанщики «Vasiliev Groove» и шоу-балет «Тодес».

шоу барабанщиков

шоу барабанщиков

Церемония открытия завершилась, но праздник в честь кино продолжился за стенами СКК «Оренбуржье». В кинотеатре «Космос» демонстрировался фильм открытия «Сдается дом со всеми неудобствами» режиссера Веры Сторожевой.

На церемонии анонсируют фильм открытия «Сдается дом со всеми неудобствами»

Авантюрная комедия снята по книге Маши Трауб «Домик на юге». «Когда писала маленькую повесть, не представляла, что по ней снимут такой фильм. Это счастье для каждого автора, когда книга продолжает свою жизнь».