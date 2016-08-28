Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» в Оренбурге
Оренбург, 28 августа, 2016, 12:51 — ИА Регнум.
В Оренбурге в СКК «Оренбуржье» 27 августа открылся IX Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». Как отметила министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко, фестиваль вышел за привычные рамки: «Тот факт, что мы проводим церемонию открытия не камерную, а на почти 5 тысяч зрителей, говорит о том, что мы стремимся охватить как можно больше жителей области этим мероприятием, этим настроением, этим видом искусства», передает корреспондент ИА REGNUM.
Президент кинофестиваля, режиссер, продюсер Татьяна Воронецкая и директор департамента кинематографии Министерства культуры России Вячеслав Тельнов отметили, что кинофестиваль в Оренбурге пользуется авторитетом: он в десятке лучших кинофестивалей России и четвертый в мире среди кинофестивалей по аналогичной тематике.
Киноманы задолго до открытия фестиваля начали собираться у спортивно-культурного комплекса. Группы обсуждали программу фестиваля и говорили о приглашенных актерах.
Возле СКК «Оренбуржье» за несколько часов до открытия кинофестиваля начали работать музыканты. Группа бывшего солиста «Агаты Кристи» Вадима Самойлова настраивала инструменты и звуковую аппаратуру.
В рамках проведения международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард» в СКК «Оренбуржье» работала фотовыставка «Платки носили и царицы, и жрицы… Портретная галерея российских киноактрис в оренбургских пуховых платках», приуроченная к «Году кино в России» и посвященная оренбургским вязальщицам, верным вековым традициям пуховязания.
Предвосхитило открытие IX Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» звездная дорожка, по которой прошли гости и участники кинофестиваля.
Директор программ фестиваля, киновед Сергей Лаврентьев: «Кинофестивали стали альтернативным прокатом. Любители кино могут увидеть фильмы, которые больше нигде и никогда не увидят».
Народная артистка России Лариса Удовиченко призналась, что в этом году напросилась в жюри кинофестиваля. С ее точки зрения, надо приучать зрителя к кино, «которое заставляет думать, а не к кино зрелищному, где уже не знают какое зрелище, какую катастрофу придумать и показать».
Народный артист России Сергей Шакуров сказал: «Фестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» — шикарная, потрясающая программа! Актеры, режиссеры — очень хорошие. интересные. Академия Михалкова — для меня вообще новые имена. Я когда впервые открыл буклет — порадовался: масса интересного. Самое главное — неведомого нам с вами и мне в том числе как профессионалу — вот это просто настоящее счастье!». Также он отметил положительную тенденцию в развитии отечественного кинемаографа. Особый акцент сделал на качестве коротометражных фильмов.
Церемонию открытия вели актеры Екатерина Гусева и Данила Дунаев.
Председатель международного жюри, продюсер доктор Файт Хайдушка поделился: «Как только мне предложили приехать на кинофестиваль в Оренбург, я сразу согласился. Я знаю как тяжело организовать такое мероприятие…».
Файт Хайдушка — один из самых значимых продюсеров европейского кино. Он спродюсировал более 50 фильмов, среди которых — три картины Михаэля Ханеке, получившие Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля: «Пианистка», «Белая лента» и «Любовь» (последний фильм также получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке).
На Оренбургском «Востоке@Западе» Файт Хайдушка, совместно со своим звездным жюри отсмотрит 10 кинолент, представляющих практически весь земной шар. Кстати, именно на нашем кинофестивале состоятся российские премьеры семи из заявленных в конкурсе картин.
Статуэтку сарматского льва «За вклад в киноискусство» вручили народному артисту России Сергею Шакурову. Народной артистке России Валентине Талызиной подарили знаменитый оренбургский пуховый платок.
В течение вечера зрителей удивляли своими номерами барабанщики «Vasiliev Groove» и шоу-балет «Тодес».
Церемония открытия завершилась, но праздник в честь кино продолжился за стенами СКК «Оренбуржье». В кинотеатре «Космос» демонстрировался фильм открытия «Сдается дом со всеми неудобствами» режиссера Веры Сторожевой.
Авантюрная комедия снята по книге Маши Трауб «Домик на юге». «Когда писала маленькую повесть, не представляла, что по ней снимут такой фильм. Это счастье для каждого автора, когда книга продолжает свою жизнь».