Соцопрос: менее половины граждан ФРГ хотят видеть Меркель на посту канцлера
Берлин, 28 августа, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Менее половины граждан Германии выступают за то, чтобы нынешний канцлер Ангела Меркель заняла этот пост в четвертый раз. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Emnid для издания Bild am Sonntag. Результаты опросы опубликованы изданием сегодня, 28 августа.
Согласно результатам этого опроса, 42% немцев поддерживают назначение Меркель на пост канцлера ФРГ. Стоит отметить, что в ноябре 2015 года её кандидатуру поддерживали 45% опрошенных, 48% были против.
Стоит отметить, что эти опросы имеют довольно низкую репрезентативность, так как в них принимали участие чуть более 500 человек. Респондентам задавался такой вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Ангела Меркель занимала пост федерального канцлера после выборов 2017 года?».
Стоит отметить, что сама Меркель ещё не заявляла о том, собирается ли она снова становиться канцлером Германии. Ожидается, что только весной 2017 года Меркель объявит свое решение о том, будет ли она претендовать на пост канцлера Германии. При этом в декабре 2016 года Меркель должна заявить, собирается ли она снова выставлять свою кандидатуру в качестве председателя партии Христианско-демократический союз. При этом выдвигаться в лидеры партии Меркель имеет смысл только в том случае, если она снова хочет стать канцлером.