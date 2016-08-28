Берлин, 28 августа, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Менее половины граждан Германии выступают за то, чтобы нынешний канцлер Ангела Меркель заняла этот пост в четвертый раз. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Emnid для издания Bild am Sonntag. Результаты опросы опубликованы изданием сегодня, 28 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Согласно результатам этого опроса, 42% немцев поддерживают назначение Меркель на пост канцлера ФРГ. Стоит отметить, что в ноябре 2015 года её кандидатуру поддерживали 45% опрошенных, 48% были против.

Стоит отметить, что эти опросы имеют довольно низкую репрезентативность, так как в них принимали участие чуть более 500 человек. Респондентам задавался такой вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Ангела Меркель занимала пост федерального канцлера после выборов 2017 года?».

Стоит отметить, что сама Меркель ещё не заявляла о том, собирается ли она снова становиться канцлером Германии. Ожидается, что только весной 2017 года Меркель объявит свое решение о том, будет ли она претендовать на пост канцлера Германии. При этом в декабре 2016 года Меркель должна заявить, собирается ли она снова выставлять свою кандидатуру в качестве председателя партии Христианско-демократический союз. При этом выдвигаться в лидеры партии Меркель имеет смысл только в том случае, если она снова хочет стать канцлером.