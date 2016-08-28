Итака, США, 28 августа, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Поиски внеземной жизни продолжают тревожить умы ученых. Возможна ли жизнь на планете, вращающейся вокруг ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центравра, выясняли ученые Корнельского университета, США, Джек Джеймс и Лиза Калтенэггер. Результаты исследования астрономов-физиков приводит 24 августа портал arXiv.org.

Lars Juhl Jensen Флуоресцирующая жизнь

Ученые исследовали небольшую (1,3 массы Земли) землеподобную планету Proxima b, используя ее спектральные характеристики. Исследователи затруднились однозначно оценить первоначальный запас воды на планете, кроме того, выяснилось, что доля ультрафиолетового излучения, получаемого планетой от своего «солнца» Проксимы Центавра, в 30 раз превышает земное, а рентгеновская радиация превосходит количество получаемых Землей от Солнца рентген в 250 раз. Кроме того, Проксима Центавра является вспыхивающей переменной звездой, что создает крайне нестабильные условия существования на экзопланете. Защитить от такого агрессивного влияния звезды планету могла бы плотная атмосфера и сильное магнитное поле.

Результатом исследования ученых Джеймса и Калтенэггер стал вывод о том, что жизнь на ближайшей к Солнцу экзопланете возможна и вероятнее всего существует в виде флуоресцирующих форм жизни. Подобные формы встречаются на земле, например, среди кораллов и бактерий.

Напомним, красный карлик Проксима Центавра является ближайшей к Солнцу звездой. Но даже при скорости космического корабля равной скорости света, астронавту с Земли пришлось добираться до нее более четырех лет (4.2 световых года). Считается, что она входит в систему двойной звезды Альфа Центавра, с которой сопряжена с периодом обращения около 500 тысяч лет. До открытия Проксимы (1915 г.) ближайшей к нам звездой считалась ее соседка по созвездию Альфа Центавра.