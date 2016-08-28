Вашингтон, 28 августа, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Военно-морские силы США, наконец-то, получили новую атомную подводную лодку «Иллинойс», строительство которой обошлось в $2,7 млрд. Об этом накануне, 28 августа, сообщает Associated Press.

skeeze Подводная лодка

Строительство этой атомной субмарины началось в 2011 году. В церемонии закладки лодки участвовала первая леди США — Мишель Обама. Она оставила свои инициалы на одной из деталей, которая потом использовалась в строительстве. Мишель также участвовала в церемонии спуска на воду этой атомной подводной лодки. Собственно, и название подлодки — «Иллинойс» — это родной штат Мишель Обамы.

«Иллинойс» принадлежит к типу субмарин «Вирджиния». В составе ВМС США есть 12 таких подлодок. Они предназначены для борьбы с другими подводными лодками на глубине, а также для проведения прибрежных операций.

Длина новой субмарины составляет около 115 метров. Она вмещает до 130 членов экипажа. Подлодки этого типа могут нести на своем борту высокоточные крылатые ракеты «Томагавк».

На данный момент субмарина, которая строилась почти пять с половиной лет, получила бортовой номер SSN 786. Окончательный ввод в эксплуатацию запланирован на 29 октября.