Анкара, 28 августа, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Танки вооруженных сил Турции, которые вторглись в Сирийскую Арабскую республику были обстреляны с позиций народной самообороны курдов (YPG/YPJ). Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Reuters со ссылкой на турецкий военный источник.

Aramis X. Ramirez Турецкий солдат

Ранее AFP сообщало, что турецкие танки в районе сирийского города Джараблус подверглись ракетному обстрелу. По данным агентства погиб один турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения.

Напомним, турецкая армия вторглась в Сирию на этой неделею Танковая рота ВС Турции атаковала сирийский город Джараблус, расположенный на севере страны. Анкара утверждает, что воюет в Сирии против террористов, курдов и центрального правительства Башара Асада.